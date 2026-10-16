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Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

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Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

Azerbaycan Resmi Haber Ajansı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçakla ilgili Türk kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'nin hava sahası yasağını Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağını kullanarak aştı. Azerbaycan'ın durumu Türkiye'ye bildirmediği öğrenildi.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

Herzog’u taşıyan uçak, Tel Aviv’den saat 11.35’te kalktı. Türkiye hava sahasından geçerek Bakü’ye yerel saatle 15.40’ta ulaştı. Azerbaycan’ın uçakta İsrail Cumhurbaşkanı’nın bulunduğunu Türkiye’ye aktarmazken flaş bir gelişme yaşandı.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

Ragıp Soylu'nun haberine göre, Azerbaycan Resmi Haber Ajansı, Herzog ve ekibinin bu hafta rutin Azerbaycan Havayolları biletleri satın aldığını ve Bakü'ye seyahat ettiğini açıkladı.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok

Ajans tarafından yapılan açıklamada, Bakü'nün rutin ticari uçuşlar konusunda herhangi bir ülkeyi bilgilendirme zorunluluğu olmadığı bildirildi.

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Yorumlar

Vay vay

Bildirmek zorunda değil ki.. sivil bir yolcu uçağı.

Zeynel

Kaç yalan daha söyleyceksiniz
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