Azerbaycan'dan Türkiye'ye cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok
Azerbaycan Resmi Haber Ajansı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçakla ilgili Türk kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan Resmi Haber Ajansı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçakla ilgili Türk kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'nin hava sahası yasağını Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağını kullanarak aştı. Azerbaycan'ın durumu Türkiye'ye bildirmediği öğrenildi.
Herzog’u taşıyan uçak, Tel Aviv’den saat 11.35’te kalktı. Türkiye hava sahasından geçerek Bakü’ye yerel saatle 15.40’ta ulaştı. Azerbaycan’ın uçakta İsrail Cumhurbaşkanı’nın bulunduğunu Türkiye’ye aktarmazken flaş bir gelişme yaşandı.
Ragıp Soylu'nun haberine göre, Azerbaycan Resmi Haber Ajansı, Herzog ve ekibinin bu hafta rutin Azerbaycan Havayolları biletleri satın aldığını ve Bakü'ye seyahat ettiğini açıkladı.
Ajans tarafından yapılan açıklamada, Bakü'nün rutin ticari uçuşlar konusunda herhangi bir ülkeyi bilgilendirme zorunluluğu olmadığı bildirildi.
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