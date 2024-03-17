Kulaklarınıza inanamayacaksınız! POCO'nun yeni modelinin gizemi

Poco C61'in Google Play Console'da yer alması, cihazın model numarasını 2312BPC51H olarak gösteriyor ve cihazın adının Poco C61 olduğunu doğruluyor. Ancak Google'ın listesi şimdilik daha fazla detay sunmuyor. Daha önce Poco C61, Bluetooth SIG sertifikası alması ve BIS sertifikasyon veri tabanında aynı model numarasıyla görülmesiyle de gündeme gelmişti. İlginç bir şekilde, cihazın model numarası, Redmi A3 ile tüm sertifikasyonlarda aynı olup 23129RN51H şeklinde kaydedilmiş. Bu durum, Poco C61'in muhtemelen bir Redmi A3 yeniden markalaması olacağını düşündürüyor.