2024-03-17 15:07:08 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! POCO'nun yeni modelinin gizemi
Poco'nun yeni modeli C61 hakkındaki iddia teknoloji meraklılarını şaşırttı.
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Poco'nun yeni modeli C61 hakkındaki iddia teknoloji meraklılarını şaşırttı.
Son zamanlarda teknoloji dünyası, Poco'nun yeni akıllı telefon modelleriyle hareketlendi. Özellikle bütçe dostu serileriyle dikkat çeken marka, X6 Neo modelinin Hindistan'daki başarılı lansmanının ardından şimdi de C serisinden yeni bir modelle gündemde. Poco C61 adındaki bu yeni cihaz, Google Play Destekli Cihazlar listesinde ortaya çıktı. Bu durum, cihazın yakın zamanda teknoloji severlerle buluşacağını işaret ediyor.
Poco C61'in Google Play Console'da yer alması, cihazın model numarasını 2312BPC51H olarak gösteriyor ve cihazın adının Poco C61 olduğunu doğruluyor. Ancak Google'ın listesi şimdilik daha fazla detay sunmuyor. Daha önce Poco C61, Bluetooth SIG sertifikası alması ve BIS sertifikasyon veri tabanında aynı model numarasıyla görülmesiyle de gündeme gelmişti. İlginç bir şekilde, cihazın model numarası, Redmi A3 ile tüm sertifikasyonlarda aynı olup 23129RN51H şeklinde kaydedilmiş. Bu durum, Poco C61'in muhtemelen bir Redmi A3 yeniden markalaması olacağını düşündürüyor.
Redmi A3 modeline baktığımızda, Xiaomi'nin Hindistan pazarına sunulan bu cihazın 6.7 inç boyutunda bir LCD ekranı, HD+ çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızı sunduğunu görüyoruz. Cihaz, gücünü MediaTek Helio G36 yonga setinden alırken, 6GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 128GB eMMC 5.1 depolama alanı sunuyor. Yazılım tarafında Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelen Redmi A3, arka tarafta 8MP ana kamera ve 0.08MP yardımcı sensöre sahip. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 5MP'lik bir kamera bulunuyor.
Bütçe dostu akıllı telefonlarda sıkça rastladığımız üzere Redmi A3'te de 3.5mm kulaklık girişi ve özel MicroSD kart yuvası yer alıyor. Ayrıca cihazda yan tarafta bir parmak izi sensörü ve şarj için USB Type-C portu bulunuyor. Çift SIM kart desteği, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.3 ve GNSS gibi bağlantı seçenekleri sunan telefon, 5,000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 10W şarj desteğine sahip. Bu özellikler, Poco C61'in de benzer donanımlara sahip olacağını düşündürüyor ve teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor. Kaynak: Teknolojioku
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