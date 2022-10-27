Kulak tıkanıklığını giderecek 3 pratik yöntem

NEDENE GÖRE TEDAVİ PLANLANIYOR Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığı eğer kulak kiri ve dış kulaktaki yabancı cisim gibi nedenlerden meydana gelmişse, doktor tarafından bu oluşumun dışarı çıkartılmasının sorunu ortadan kaldıracağını belirterek, “Dış veya orta kulak enfeksiyonunda ise öncelikle ilaç tedavisine başvurulur. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile sinüzit gibi enfeksiyonlara bağlı tıkanmalarda yakınmaları gideren ve özellikle burnu açmaya yönelik ilaç tedavileri, gerekliyse antibiyotik verilir. Seröz otit sorunu (Orta kulakta sıvı toplanması) burun açıcı spreyler veya ilaçlara rağmen düzelmezse kulak zarındaki sıvı boşaltılır. Bazı kronik durumlarda uzun süreli çözüm için kulak zarına tüp de takılabilir. Sorun ani gelişen işitme kaybı ise anti viral ilaçlar ve kortizon tedavisine yönelinir. Cerrahi tedavi ise kitle ya da geniz eti nedeniyle gelişen kulak tıkanıklıklarında bir seçenek olarak gündeme gelebilir” dedi.