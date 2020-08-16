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Sağlık
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Kulağınızdaki altı farklı noktaya mandal sıkıştırarak vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılardan kurtulun

2020-08-16 09:14:30
Kulağınızdaki altı farklı noktaya mandal sıkıştırarak vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılardan kurtulun

Bazen hepimizin ağrıları oluyor. Doktora gitmek için yeterli bir neden olarak görmüyoruz veya zamanımız olmuyor. Bir yeriniz ağrıdığında ve iyi hissetmediğinizde ne yaparsınız? Sizce ağrı kesici tek çözüm mü? Eskiden ben de öyle düşünüyordum. Bugünlerde ağrılar için alternatif tedavi yöntemleri var. Muhtemelen az sonra öğreneceklerinizi daha önce hiç duymamışsınızdır. Son derece basit ve etkili.

#1
Foto - Muhtemelen akupunkturun nasıl yapıldığını ve vücudunuza nasıl iyi geldiğini biliyorsunuzdur. Peki vücudunuzdaki ağrıları kulağınıza yapacaklarınız ile geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Yöntemin işe yaramasındaki asıl neden kulaklardan geçen sinirlerin vücudun sinir merkezine kadar gitmesi. Kulağınızdaki altı farklı nokta ile vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrıları geçirmek mümkün. Tek yapmanız gereken önce ağrınızın nerede olduğunu tespit etmek ve daha sonra kulaktaki belirli noktaya baskı uygulamak.

Muhtemelen akupunkturun nasıl yapıldığını ve vücudunuza nasıl iyi geldiğini biliyorsunuzdur. Peki vücudunuzdaki ağrıları kulağınıza yapacaklarınız ile geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Yöntemin işe yaramasındaki asıl neden kulaklardan geçen sinirlerin vücudun sinir merkezine kadar gitmesi. Kulağınızdaki altı farklı nokta ile vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrıları geçirmek mümkün. Tek yapmanız gereken önce ağrınızın nerede olduğunu tespit etmek ve daha sonra kulaktaki belirli noktaya baskı uygulamak.

#2
Foto - Kulağınızın en üstündeki nokta sırt ve omuz ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Bu bölgeye 1 dakikalığına mandal sıkıştırın. Omuzlarınızdaki ağrının azaldığını ve stresin yok olduğunu göreceksiniz.

Kulağınızın en üstündeki nokta sırt ve omuz ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Bu bölgeye 1 dakikalığına mandal sıkıştırın. Omuzlarınızdaki ağrının azaldığını ve stresin yok olduğunu göreceksiniz.

#3
Foto - İç organlarınızda bir ağrıma hissediyorsanız mandalı bir dakikalığına 2. bölgede bekletin. Eğer ağrınız çok fazlaysa hemen doktora görünün. Ancak ağrınız o kadar fazla değilse bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir hafifleme hissedeceksiniz.

İç organlarınızda bir ağrıma hissediyorsanız mandalı bir dakikalığına 2. bölgede bekletin. Eğer ağrınız çok fazlaysa hemen doktora görünün. Ancak ağrınız o kadar fazla değilse bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir hafifleme hissedeceksiniz.

#4
Foto - Ortanın biraz üstündeki 3. bölge ise eklem ağrılarına iyi geliyor. Bu bölgede mandalı bekleterek veya parmağınızda baskı uygulayarak eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Ağrınız devam ediyorsa doktora görünün.

Ortanın biraz üstündeki 3. bölge ise eklem ağrılarına iyi geliyor. Bu bölgede mandalı bekleterek veya parmağınızda baskı uygulayarak eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Ağrınız devam ediyorsa doktora görünün.

#5
Foto - Bu bölge ise sinüs ve boğazla bağlantılı. Üşüttüyseniz ve sinüzitiniz baş gösterdiyse buraya mandalla baskı uygulayabilirsiniz.

Bu bölge ise sinüs ve boğazla bağlantılı. Üşüttüyseniz ve sinüzitiniz baş gösterdiyse buraya mandalla baskı uygulayabilirsiniz.

#6
Foto - Bu bölge ise sindirimle yakından alakalı. Mideniz ağrıyorsa bu bölgeye mandal sıkıştırabilirsiniz. Mideniz bulanıyorsa da aynı yöntemi yine bu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Bu bölge ise sindirimle yakından alakalı. Mideniz ağrıyorsa bu bölgeye mandal sıkıştırabilirsiniz. Mideniz bulanıyorsa da aynı yöntemi yine bu bölgeye uygulayabilirsiniz.

#7
Foto - Kulağınızın en alt bölgesi ise vücudun en önemli bölgeleri olan baş ve kalple bağlantılı. Baş ağrıları için bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz. Bilim insanları akupunkturun nasıl işe yaradığını tam olarak açıklayamıyorlar. Ancak bilinen bariz bir gerçek var ki o da bu yöntem sayesinde ağrıların geçmesine yardımcı olan endorfinin salgılandığı. Hemen hatırlatalım. Bu yöntem hiçbir zaman doktorlarınızın vereceği tavsiye ve ilaçların yerini tutmaz. Bahsettiğimiz kulak akupunkturunu isterseniz bir dakikalığına mandalla isterseniz de parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz.

Kulağınızın en alt bölgesi ise vücudun en önemli bölgeleri olan baş ve kalple bağlantılı. Baş ağrıları için bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz. Bilim insanları akupunkturun nasıl işe yaradığını tam olarak açıklayamıyorlar. Ancak bilinen bariz bir gerçek var ki o da bu yöntem sayesinde ağrıların geçmesine yardımcı olan endorfinin salgılandığı. Hemen hatırlatalım. Bu yöntem hiçbir zaman doktorlarınızın vereceği tavsiye ve ilaçların yerini tutmaz. Bahsettiğimiz kulak akupunkturunu isterseniz bir dakikalığına mandalla isterseniz de parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz.

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