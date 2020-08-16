Kulağınızdaki altı farklı noktaya mandal sıkıştırarak vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılardan kurtulun

Kulağınızın en alt bölgesi ise vücudun en önemli bölgeleri olan baş ve kalple bağlantılı. Baş ağrıları için bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz. Bilim insanları akupunkturun nasıl işe yaradığını tam olarak açıklayamıyorlar. Ancak bilinen bariz bir gerçek var ki o da bu yöntem sayesinde ağrıların geçmesine yardımcı olan endorfinin salgılandığı. Hemen hatırlatalım. Bu yöntem hiçbir zaman doktorlarınızın vereceği tavsiye ve ilaçların yerini tutmaz. Bahsettiğimiz kulak akupunkturunu isterseniz bir dakikalığına mandalla isterseniz de parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz.