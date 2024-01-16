Kuğu ve kuşların yaşam alanı: Kızılırmak Deltası

Yılmaz, deltanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Türkiye'de kış ortası kuş sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada gözlemlendiği yer, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'dir. Deltada Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları sayesinde doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Uygulanan tedbirler sonucunda hem kuş sayısında hem de deltadaki diğer hayvan varlığında gözlemlenir şekilde artış oldu. Deltadaki 365 kuş türünden 165'i yaz kış görülebilen türlerdir. Diğer türler ise yaz ve kış dönemlerini geçirmek için gelen türler." Besin yönünden çok zengin olması, yaşam alanları uygunluğu ve göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı deltada muhteşem bir kuş yoğunluğu yaşandığına anlatan Yılmaz, Sibirya ve Kuzey Avrupa'da kışın sert geçtiğini, bu nedenle bu bölgelerden gelen göçmen kuşların kışı geçirdikten sonra tekrar geldikleri yere döneceklerini kaydetti.