  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

2022-11-10 15:04:43
Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi. Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.

#1
Foto - Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.

#2
Foto - Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.

#3
Foto - Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

#4
Foto - Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

#5
Foto - Kuduz olup ölmüştü... Son yolculuğa böyle uğurlandı

Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

İstanbul'da huzur uygulaması
Aktüel

İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" yaptı.

Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz
Gündem

Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz

Türker Akıncı’nın sunduğu “Ne var ne yok” isimli programda gazeteci Engin Avcı inanılmaz bir iddiada bulundu. Avcı’ya göre Erdoğan, “ABD bi..
Bir taş attı 5 katlı bina yıkıldı! Hayrete düşüren anlar böyle kaydedildi
Yerel

Bir taş attı 5 katlı bina yıkıldı! Hayrete düşüren anlar böyle kaydedildi

Bursa'da yıkım işlerine başlanan 5 katlı bina, bir işçinin fırlattığı taşla yerle bir oldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına ya..
Cübbeli Ahmet Hoca'nın karşısında CHP'li Kaftancıoğlu'nun yanında durmuştu! Nagehan Alçı hezimet sonrası özür diledi
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca'nın karşısında CHP'li Kaftancıoğlu'nun yanında durmuştu! Nagehan Alçı hezimet sonrası özür diledi

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Canan Kaftancıoğlu ekibine karşı destek verdiği Şekip Avdagiç'in zaferinin ardından, seçimlerden önce CHP'nin sandıkl..
AK Partili Kandemir anket sonuçlarını paylaştı!
Siyaset

AK Partili Kandemir anket sonuçlarını paylaştı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'n..
Putin'den eşcinsel sapkınlığa tokat! İmzayı attı
Dünya

Putin'den eşcinsel sapkınlığa tokat! İmzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede eşcinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir kararna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23