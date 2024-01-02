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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Medya
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2024-01-02 19:06:35
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. Her Pazartesi günü ekranlara gelen aksiyon ve macera dolu yapım, Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimleri buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

#1
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! - Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

#2
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? - Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır.

#3
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şimdi sıra Sultan Nureddin'in de katılımıyla Askalan'ı fethetmektir.

#4
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fakat Nusreddin'in sırrı açmakla tehdit ettiği Sultan Nureddin kuşatmaya gidemez. Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur.

#5
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır.

#6
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gregor'un yaptığı eyleme karşılık Selahaddin, adeta savaş ilan eder. Nureddin ise kararında nettir. Müslüman Beyler ile birliği sağlamadan hareket etmeyecektir.

#7
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baba ve oğul bu noktada ciddi bir yol ayrımına girer ve Selahaddin, bir başına savaşa koyulur.

#8
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Beyleri toya toplayan Nureddin, birliği sağlayıp onları Haçlılar'a karşı ittifak olmaya ikna edebilecek midir?

#9
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eline geçen sırla büyük bir koz elde eden Nusreddin'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

#10
Foto - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gregor ile karşı karşıya gelen Selahaddin, Askalan'ı alabilecek midir?

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