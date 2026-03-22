Kudurdukça kudurdu: İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise Litani Nehri üzerindeki köprülerle ilgili alınan karar oldu. Katz, İsrail ordusuna Lübnan'daki Litani Nehri üzerinde bulunan tüm köprülerin "derhal imha edilmesi" yönünde talimat verildiğini duyurdu.İsrail tarafı, söz konusu köprülerin "terör faaliyetleri için kullanıldığını" iddia ederken, bu hamlenin bölgedeki lojistik hatları kesmeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Litani Nehri, Lübnan'ın güneyinde stratejik bir hat olarak biliniyor ve bölgedeki askeri hareketlilik açısından kritik öneme sahip.