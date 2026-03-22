Siyonist katil Gazze kasabı deliye döndü ve... Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a karşı yürütülen savaşta diğer ülkelerin de sürece dahil olması gerektiğini belirterek "Artık diğer ülke liderlerinin de katıldığını görmenin zamanı geldi, bazıları bu yönde adım atmaya başladı" dedi. Bu açıklama, Orta Doğu'da zaten yükselen gerilimin daha geniş bir uluslararası çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırırken, savaşın bölgesel sınırları aşarak çok uluslu bir cepheye evrilebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.