Siyonist katil Gazze kasabı deliye döndü ve... Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyonist katil İran'dan darbe yedikçe kin kusmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısında bir füzenin isabet ederek hasara yol açtığı Arad kentinde incelemelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a karşı yürütülen savaşta diğer ülkelerin de sürece dahil olması gerektiğini belirterek "Artık diğer ülke liderlerinin de katıldığını görmenin zamanı geldi, bazıları bu yönde adım atmaya başladı" dedi. Bu açıklama, Orta Doğu'da zaten yükselen gerilimin daha geniş bir uluslararası çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırırken, savaşın bölgesel sınırları aşarak çok uluslu bir cepheye evrilebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a karşı yürütülen savaşta uluslararası katılımı artırmaya yönelik açıklamaları, Orta Doğu'daki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşebileceği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Netanyahu'nun "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de katıldığını görmenin zamanı geldi" sözleri, mevcut savaşın bölgesel sınırları aşabileceğine işaret etti.

İsrail ve ABD'nin Şubat ayı sonunda başlattığı İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlar, kısa sürede çok cepheli bir krize dönüştü. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları ve ABD-İngiltere üslerini hedef alması, çatışmanın yalnızca iki ülke arasında kalmadığını ortaya koydu.

İsrail ordusu ise Tahran başta olmak üzere İran'daki askeri ve nükleer hedeflere yönelik saldırılarını sürdürürken, Lübnan'da Hizbullah noktaları da hedef alındı. Bu tablo, Netanyahu'nun uluslararası destek çağrısını daha da kritik hale getiriyor.

Netanyahu'nun açıklamaları, sahada zaten oluşmaya başlayan çok uluslu destekle örtüşüyor. Son günlerde aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu 20'den fazla ülke, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hamlelerine karşı ortak tutum sergilemeye başladı.

Bazı ülkeler doğrudan savaşa girmekte temkinli davransa da, enerji güvenliği ve deniz ticaretinin korunması gerekçesiyle askeri veya lojistik katkı seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Öte yandan, birçok NATO ülkesi "bu bizim savaşımız değil" diyerek doğrudan askeri müdahaleden kaçınma eğilimi gösteriyor.

Çatışmanın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. İran'ın bu stratejik geçiş hattını kısıtlaması, küresel petrol arzını doğrudan etkileyerek enerji krizine yol açtı. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu hattaki gerilim, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da diğer ülkelere "bu geçişi siz koruyun" çağrısı yapması, savaşın yükünün paylaşılması tartışmalarını alevlendirdi.

Uzmanlar, Netanyahu'nun uluslararası katılım çağrısının iki temel hedefi olduğunu değerlendiriyor: askeri yükü paylaşmak ve İran üzerindeki baskıyı küresel bir cepheye dönüştürmek. Ancak bazı diplomatik çevreler, bu yaklaşımın savaşı genişletme riski taşıdığı uyarısında bulunuyor. Nitekim Umman Dışişleri Bakanı'nın, İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklediği yönündeki açıklamaları da uluslararası alandaki tartışmayı derinleştirdi.

Netanyahu'nun "bazı ülkeler bu yönde hareket etmeye başladı" ifadesi, halihazırda şekillenmekte olan çok uluslu bir askeri blok ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, İran'ın misilleme tehditleriyle birleştiğinde, çatışmanın Orta Doğu geneline yayılma riskini ciddi şekilde artırıyor.

Uzmanlara göre, mevcut tablo "kontrollü savaş" sınırlarını aşarak küresel güçlerin doğrudan karşı karşıya gelebileceği bir senaryoya doğru ilerliyor.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İnşallah bu savaş sonunuz olur, Cenab-ı Allah müslümanları Mansur ve muzaffer eyler

Ziya

Ne oldu uyuz yahudi köpeklerini tipaniz yemedimi hani en güçlü siz idiniz adamın aklını böyle alırlar
