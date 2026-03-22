Helal olsun sana! Sneijder’den Liverpool’a tarihi ayar: Kopmuş parmağın hesabını verin!
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hollandalı isim Sneijder'den Liverpool'a tarihi ayar geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool ırkçılık iddiasında bulunurken sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den sert cevap geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken aynı zamanda da Victor Osimhe ve Noa Lang şoku yaşadı. Nijeryalı golcünün kolunda kırık meydana gelirken, Noa Lang'in ise parmağı koptu.
Osimhen, Ibrahima Konate ile girdiği mücadelede sakatlandı. Bu pozisyon üzerine ise Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, stoper oyuncusunun Instagram paylaşımlarına adeta akın etti.
Bu açıklamaların ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İngiltere'ye yanıt verdi. Yazgan, Lang'in sakatlığını vurgulayarak, "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz." sözlerini sarf etti.
SNEIJDER'DEN LIVERPOOL'A SERT CEVAP: KOPMUŞ PARMAĞIN HESABINI VERİN
Liverpool'un bu iddialarına bir yanıt da, Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Wesley Sneijder'den geldi. Hollandalı yıldız şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli."
