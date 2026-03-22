Helal olsun sana! Sneijder'den Liverpool'a tarihi ayar: Kopmuş parmağın hesabını verin!
Helal olsun sana! Sneijder’den Liverpool’a tarihi ayar: Kopmuş parmağın hesabını verin!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Helal olsun sana! Sneijder'den Liverpool'a tarihi ayar: Kopmuş parmağın hesabını verin!

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hollandalı isim Sneijder'den Liverpool'a tarihi ayar geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool ırkçılık iddiasında bulunurken sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den sert cevap geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken aynı zamanda da Victor Osimhe ve Noa Lang şoku yaşadı. Nijeryalı golcünün kolunda kırık meydana gelirken, Noa Lang'in ise parmağı koptu.

Osimhen, Ibrahima Konate ile girdiği mücadelede sakatlandı. Bu pozisyon üzerine ise Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, stoper oyuncusunun Instagram paylaşımlarına adeta akın etti.

Bu açıklamaların ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İngiltere'ye yanıt verdi. Yazgan, Lang'in sakatlığını vurgulayarak, "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz." sözlerini sarf etti.

SNEIJDER'DEN LIVERPOOL'A SERT CEVAP: KOPMUŞ PARMAĞIN HESABINI VERİN

Liverpool'un bu iddialarına bir yanıt da, Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Wesley Sneijder'den geldi. Hollandalı yıldız şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli."

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Riyad yönetimi diplomatlardan 24 saat içinde ülke..
Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar
Dünya

Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamaya göre; ülke topraklarına son bir saat içinde 6 İHA ile saldırı düzenlendi.
'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu
Gündem

'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir konutuna iliş..
Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı
Gündem

Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı

İsrail istihbarat birimi Mossad, İranlılardan Tahran'ın nükleer endüstrisi hakkında kendilerine bilgi sızdırmasını istedi. Daha 3 gün önce İ..
A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?
Spor

A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?

2026 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Türkiye, 26 Mart'ta Romanya'yı ağırlıyor.

İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"
Dünya

İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, GKRY lideri Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz üslerinin İran’a yönelik he..
