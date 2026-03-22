Siyonist uşağın korkulu rüyası! İran Kızıldeniz kartını masaya sürdü

İran'ın Basra Körfezi'ni abluka altına alarak küresel enerji koridorunu kilitlemesinin ardından, gözler düşmanlarının kaçış rotası olan Kızıldeniz'e çevrildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) analizine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini perçinlemek için Yemen'deki stratejik müttefiki Husileri her an sahaya sürebilir. Eğer Husiler çatışmaya dahil olursa, sadece İsrail değil; Süveyş Kanalı, Mısır ve bölgedeki tüm ABD varlıkları ateş çemberinin ortasında kalacak.