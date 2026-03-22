  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sidiki Cherif milli takıma davet edildi ama gidemiyor: İşte sebebi! İsrail’e cehennemi yaşatan özel füze detayı! Demir Kubbe Delik Kubbe’ye döndü Hyeon-gyu Oh kendine hedef koydu Kararmış dolguları kar beyazı yapan işte o müthiş ikili… Çamaşır suyunu çöpe attıran formül! Altın piyasasında deprem! İslam Memiş'ten 'altın vuruş' uyarısı: Gram altın 10.100 TL mi olacak?
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Siyonist uşağın korkulu rüyası! İran Kızıldeniz kartını masaya sürdü
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran'ın Basra Körfezi'ni abluka altına alarak küresel enerji koridorunu kilitlemesinin ardından, gözler düşmanlarının kaçış rotası olan Kızıldeniz'e çevrildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) analizine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini perçinlemek için Yemen'deki stratejik müttefiki Husileri her an sahaya sürebilir. Eğer Husiler çatışmaya dahil olursa, sadece İsrail değil; Süveyş Kanalı, Mısır ve bölgedeki tüm ABD varlıkları ateş çemberinin ortasında kalacak.

#1
İran, dünyanın en kritik enerji tedarik yolu olan Basra Körfezi'ni abluka altına aldı. Ancak düşmanlarının Kızıldeniz üzerinden geçen alternatif bir rota kullanmasını henüz engelleyemedi. Ancak Husiler savaş katılırsa bu durum değişebilir.

#2
İRAN'IN KIZILDENİZ'DEKİ STRATEJİK KOZU Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sürdürürken, Tahran'ın Kızıldeniz üzerinden yapılan geçişleri de etkileme potansiyeline sahip Husileri sahaya sürebileceği değerlendiriliyor.

#3
Husiler, son yıllarda Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini ciddi şekilde aksatmıştı. Bu süre zarfında gemiler, güvenli olarak bilinen rota yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kaldı.

#4
Husiler son zamanlarda tehditkar söylemlerini artırarak yetkililerin dikkatini çekti. Henüz çatışmaya dahil olmasalar da Yemenli grup İran için önemli bir koz teşkil ediyor; zira İran küresel ekonomiyi daha da sıkıştırmaya veya hedeflerini Suudi Arabistan ve Cibuti'deki ABD varlıklarına genişletmeye karar verirse, bu kozlar önem kazanabilir.

#5
"HUSİLER ÇATIŞMAYA KATILIRSA RİSKLER KATLANIR" New America düşünce kuruluşunda Yemen ve Körfez uzmanı Adam Baron, "Eğer Husiler çatışmaya katılırsa riskler katlanır. Süveyş Kanalı ve Mısır da bu işin içine girer, Suudi Arabistan daha derin etkilenir" ifadelerini kullandı.

#6
Uzmanlar, İran'ın Ortadoğu'daki vekil güçlerini güç gösterisi ve caydırıcı unsur olarak kullandığını belirtiyor. Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki İran yanlısı milisler, İsrail ve ABD üslerine saldırılarda kullanıldı.

#7
Husiler de bu stratejinin kritik bir parçası olarak görülüyor. Grubun liderleri, Yemen'in çatışmaya dahil olmasının sadece zaman meselesi olduğunu açıklamış durumda.

#8
"DOĞRUDAN TAHRAN'IN EMİRLERİYLE HAREKET ETMİYORLAR" Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey yetkilisi Barbara Leaf, "Husiler, İran'ın Irak'taki bazı milisleri gibi doğrudan kontrol edilebilen bir yapı değil. 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'e yönelik füze saldırılarının çoğu kendi inisiyatifleriyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

#9
WSJ'ye göre bu durum, Husilerin tamamen Tahran'ın emirleriyle hareket etmediğini gösteriyor. Ancak Tahran varoluşsal bir tehdit hissederse, Yemenli grubu çatışmaya katılmaya zorlayabilir.

#10
"HUSİLER EYLEM İÇİN BEKLETİLİYOR" Suudi Arabistan'ın Husiler ile 2022'de yaptığı anlaşma, Kızıldeniz'deki kendi gemilerine ve topraklarına saldırıların durmasını sağlamıştı. Ancak İran'ın Körfez'deki baskısı ve Husilerin bölgedeki varlığı, Kızıldeniz koridorunu tekrar riskli hale getirebilir.

#11
Uzmanlar, Husilerin şu anda eylem için bekletildiğini ve bu seçeneğin hem bir "koşulsuz koz" hem de müzakerelerde bir pazarlık unsuru olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

#12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23