Yeniakit Publisher
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler! Kaçan köpekler muamelesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngilizler, Rus ordusundaki skandal görüntüleri kamuoyuna sundu.

İngiliz basınında yer alan görüntüler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rus ordusunda askerlerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, yaralıların dahi cepheye sürüldüğünü ve yüksek kayıplı "intihar görevlerine" zorlandığını ortaya koydu. Askeri uzmanlar, Rus ordusunun yapısında şiddet ve istismarın köklü bir sorun olduğunu ifade etti.

İngiliz basınına yansıyan görüntüler ve iddialar, Rus ordusunda görev yapan askerlerin cephe hattında ağır işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ortaya koydu. Daily Mail'in derlediği görüntülerde, Rus komutanların kendi askerlerine yönelik şiddet uyguladığı, yaralı askerleri yeniden cepheye sürdüğü ve "intihar görevi" olarak nitelendirilen operasyonlara zorladığı öne sürüldü.

Ortaya çıkan görüntülerde Rus askerlerinin komutanları tarafından darbedildiği, elektrik verildiği, aç bırakıldığı ve ağır koşullara zorlandığı görüldü. Bazı videolarda askerlerin çamur içinde sürünmeye zorlandığı, çıplak şekilde ağaçlara bağlandığı ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda bırakıldığı iddia edildi.Bir başka görüntüde ise iki askerin çukura yatırıldığı ve komutanın "emirleri öğrenene kadar burada kalacaksınız" diyerek yere ateş açtığı görüldü. Bazı görüntülerde askerlerin ölümüne dövüştürülmeye zorlandığı da öne sürüldü.

İddialar arasında en dikkat çekici başlıklardan biri de ağır yaralı askerlerin yeniden cepheye sürülmesi oldu. Görüntülerde koltuk değnekleriyle yürüyen askerlerin silah verilerek tekrar çatışma bölgelerine gönderildiği yer aldı. Bazı askerlerin ise hastaneden çıkar çıkmaz saldırı görevlerine gönderildiği, ciddi yaralanmalara rağmen savaşmaya zorlandığı belirtildi. Bir askerin "iki ağır yaralanma ve beyin hasarım var ama yine cepheye gönderildim" sözleri dikkat çekti.

Askerlerin "meat storm" (et yağmuru) olarak adlandırılan operasyonlara zorlandığı da iddialar arasında yer aldı. Bu operasyonların, askerlerin Ukrayna mevzilerine mühimmatları tükenene kadar gönderildiği ve yüksek kayıpların göze alındığı saldırılar olduğu ifade edildi. Emirlere uymayan ya da kaçmaya çalışan askerlerin ise ağır şekilde cezalandırıldığı, bazı durumlarda infaz edildiği öne sürüldü.

Cephedeki koşulların da oldukça ağır olduğu belirtilirken, bazı askerlerin yiyecek bulamadıkları için Ukrayna mevzilerinden kalan patateslerle hayatta kalmaya çalıştıkları görüntüler paylaşıldı. Bir askerin "su birikintisinden su içiyoruz, yiyecek yok" sözleri dikkat çekti. Ayrıca askerlerin yeterli silah ve ekipman olmadan cepheye gönderildiği, bazen kendi imkanlarıyla patlayıcı hazırlamak zorunda kaldıkları da iddialar arasında yer aldı.

Görüntülerde askerlerin zincirlenerek kutulara kapatıldığı, aç bırakıldığı ve aşağılandığı da görüldü. Bir videoda komutanın askere "aç mısın?" diyerek yiyeceği yüzüne fırlattığı ve hakaret ettiği yer aldı. Başka görüntülerde askerlerin ağaçlara bağlanarak "kaçan köpekler" olarak nitelendirildiği ve aşağılandığı öne sürüldü. Bazı askerlerin vücutlarına yazılar yazıldığı ve zorla dans ettirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Uzmanlar, bu görüntülerin Rus ordusunda uzun süredir var olduğu öne sürülen sistematik sorunlara işaret ettiğini belirtti. Askeri uzman Keir Giles, ordunun yapısında şiddet ve istismarın köklü bir sorun olduğunu ifade etti. Giles, Rus ordusunda askerlerin "harcanabilir" olarak görüldüğünü ve bu nedenle ağır kayıpların göz ardı edildiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Amerikanın ortadogu vietnam hitler almanyasında İSRAİLİNDE Almanya ve gazzedekilere yaptıklarına inanmayıp BU HABERE İNANMASI tam nazi hitler seviciliği ve aptallıgı derim diye düşünüyorum
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu
Gündem

'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir konutuna iliş..
Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"
Gündem

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı...
İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu
Gündem

İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu

İran tarafından yapılan açıklamada, Ben Gurion'daki İsrail uçaklarının yakıt depolarının İHA'larla hedef alındığı belirtildi...
Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı
Gündem

Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı

İsrail istihbarat birimi Mossad, İranlılardan Tahran'ın nükleer endüstrisi hakkında kendilerine bilgi sızdırmasını istedi. Daha 3 gün önce İ..
A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?
Spor

A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?

2026 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Türkiye, 26 Mart'ta Romanya'yı ağırlıyor.

