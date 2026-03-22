Sosyal risk haritası: Koruyucu şemsiye altına alınacak... Ve o pilot uygulama başlıyor!

Öte yandan, sosyal risk haritaları klasik sosyal yardım yaklaşımının ötesine geçerek veriye dayalı, hedef odaklı ve önleyici bir modelin temelini oluşturuyor. Yeni dönemde eğitim, sağlık, istihdam ve yerel yönetimlerle entegre yürütülecek çalışmalarla ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların korunması amaçlanıyor. Sosyal risk puanlarının sahaya yansımasıyla özellikle kırılgan gruplara yönelik erken müdahale kapasitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. İllerde elde edilen deneyimlerin ardından model kademeli olarak tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Sosyal Risk Haritaları erken uyarı sistemi işlevi görüyor Sosyal Risk Haritası, bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir sistem. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu haritalar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların bütüncül şekilde izlenmesine imkan sağlıyor. Çalışma kapsamında 648 sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yapılıyor. Bu model, 648 farklı sosyal göstergeyi analiz ederek; il, ilçe, mahalle ve hatta hane bazında risk puanlaması yapıyor. Bu puanlar sayesinde kırılgan gruplar henüz sorun yaşamadan tespit edilerek koruyucu şemsiye altına alınacak. Elde edilen veriler sayesinde kırılgan gruplar erken aşamada tespit edilerek koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikaları geliştiriliyor. Sosyal Risk Haritaları, klasik "olay sonrası müdahale" anlayışının ötesine geçerek riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Bu yönüyle haritalar, sosyal hizmetlerin daha etkin, hedef odaklı ve kanıta dayalı şekilde yürütülmesine katkı sunuyor. Sosyal risk haritası nedir? Bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği (ekonomik, psikolojik, çevresel) tüm sosyal risklerin veri temelli analiz edilip coğrafi olarak görselleştirildiği, devletin “erken müdahale” kapasitesini artıran modern bir yönetim sistemidir.