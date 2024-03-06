Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına çok önemli katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da Beylikova’daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla istihdama ve Eskişehir’e çok büyük katkısı olacak. Ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova’daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda Eskişehir, enerjinin de madenin de merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada zaten hepinizin malumu Kırka’da yıllardır devam eden bor üretimi ile dünyada en yüksek bor rezervlerine sahip olan ülke olarak, dünya piyasalarında en yüksek pazar payına sahip olarak, borda gerçekleştirdiğimiz devrimi ve borda gerçekleştirdiğimiz başarıyı inşallah nadir toprak elementlerine taşıyacağız" diye konuştu.