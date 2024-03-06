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Ekonomi
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Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

2024-03-06 20:01:15
Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda dünyada ilk 5'e gireceğini söyledi.

#1
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti.

#2
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Ardından Eskişehir Sanayi Odası’na geçen Bakan Bayraktar, iş insanlarıyla bir araya geldi. İki Eylül Caddesi’nde esnafları dolaşarak sohbet eden Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığı'na gitti. Parti girişinde milletvekillerinin yanı sıra partililerce karşılanan Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve diğer adaylara destek istedi.

#3
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Eskişehir’de değişim ve dönüşüm heyecanı olduğunu ziyaretleri sırasında fark ettiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "İnsanların artık bu sefer, inşallah bu makus talihi Eskişehir’de kıracağımızla alakalı beklentileri var, düşünceleri var. Ben bunun bu sefer gerçek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hepinizin gayretiyle, hepimizin çalışmasıyla bunu gerçeğe dönüştüreceğiz. Eskişehir’in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nebi Bey'in başkanlığında, ilçe başkanlarımızın gayretleriyle yerine getireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Kendisini bu anlamda muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

#4
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına çok önemli katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da Beylikova’daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla istihdama ve Eskişehir’e çok büyük katkısı olacak. Ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova’daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda Eskişehir, enerjinin de madenin de merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada zaten hepinizin malumu Kırka’da yıllardır devam eden bor üretimi ile dünyada en yüksek bor rezervlerine sahip olan ülke olarak, dünya piyasalarında en yüksek pazar payına sahip olarak, borda gerçekleştirdiğimiz devrimi ve borda gerçekleştirdiğimiz başarıyı inşallah nadir toprak elementlerine taşıyacağız" diye konuştu.

#5
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir toprak elementi hakkında

#6
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir toprak elementleri, modern teknolojinin temel taşlarından biri olarak giderek daha fazla dikkat çekiyor. Bu elementler, elektronik cihazlardan temiz enerji üretimine kadar birçok alanda hayati öneme sahip olan ender bulunan mineral ve elementlerdir. Ancak, nadir toprak elementlerinin az bulunması ve çıkarılması zor olması, küresel talebi karşılamak için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bu yazıda, nadir toprak elementlerinin ne olduğu, neden önemli oldukları ve gelecekteki rolü hakkında ayrıntılı bir inceleme sunulacaktır.

#7
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir Toprak Elementleri Nedir?

#8
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir toprak elementleri (NTE), periyodik tablonun 6. grubunda yer alan ve lantanidler ile birlikte aktinidleri içeren 17 elementten oluşan bir grup elementtir. Bu elementler arasında neodimyum, praseodimyum, samaryum ve terbiyum gibi isimler yer alır. Nadir toprak elementleri, doğada genellikle karmaşık mineral bileşiklerinde bulunur ve nadir toprak cevherlerinden çıkarılarak elde edilir.

#9
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Neden Önemlidirler?

#10
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir toprak elementleri, modern teknolojinin birçok yönünde kritik bir rol oynarlar. Özellikle elektronik cihazların üretiminde, manyetik malzemelerde, enerji depolama sistemlerinde ve temiz enerji teknolojilerinde kullanılırlar. Örneğin, nadir toprak mıknatısları, elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine kadar birçok uygulamada kullanılan güçlü mıknatısların ana bileşenleridir. Ayrıca, nadir toprak elementleri, lazerler, fluoresan lambalar, ve katı hâl aydınlatma cihazları gibi optik uygulamalarda da hayati öneme sahiptir.

#11
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Gelecekteki Rolü:

#12
Foto - Küçük bir ilçede keşfedildi! Milyarlarca dolarlık değeri var

Nadir toprak elementlerinin gelecekteki rolü, yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve elektronik cihazların yaygınlaşmasıyla daha da artacaktır. Özellikle, elektrikli araçların ve rüzgar enerjisi tesislerinin talebindeki artış, nadir toprak elementlerine olan ihtiyacı artıracaktır. Bununla birlikte, bu elementlerin sınırlı rezervleri ve çıkarma zorlukları, endüstriyi alternatiflere yönlendirmeye teşvik ediyor. Geri dönüşüm ve alternatif teknolojiler, nadir toprak elementlerine olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olabilir. Nadir toprak elementleri, modern teknolojinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve gelecekteki enerji ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ancak, bu elementlerin sınırlı rezervleri ve çıkarma zorlukları, endüstrinin alternatiflere yönelmesini teşvik etmektedir. Bu nedenle, nadir toprak elementlerinin etkin kullanımı ve geri dönüşümü, endüstriyel süreçlerin sürdürülebilirliği için önemli bir odak noktası olmalıdır.

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