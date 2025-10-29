  • İSTANBUL
Doğa
Küba'da korku günleri: Melissa Kasırgası doğuya ilerliyor

Melissa Kasırgası, Jamaika’yı yerle bir ettikten sonra saatte 193 kilometre hızla Küba’nın doğusuna ulaştı; 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Melissa Kasırgası, Atlantik'in kaydedilen en güçlü kasırgalarından biri olarak Jamaika'yı vurduktan sonra çarşamba sabahı saatte 193 kilometre hızla Küba'nın doğusuna ulaştı. Yetkililer 700 binden fazla kişiyi tahliye ederken, ada ülkesinin içinde bulunduğu ciddi ekonomik krizi daha da kötüleştirme tehlikesi bulunuyor. Kasırga, Santiago de Cuba eyaletindeki Chivirico yakınlarına ulaştı.

Fırtınanın bölgede 3,6 metreye kadar bir dalga oluşturması ve doğu Küba'nın bazı bölgelerinde 51 santimetreye kadar yağış bırakması bekleniyor. Melissa'nın sabah saatlerinde adayı geçip çarşamba günü ilerleyen saatlerde Bahamalar'a ulaşması bekleniyor. ABD'li meteoroloji uzmanları, devam eden yoğun yağışların çok sayıda heyelanla birlikte hayati tehlike arz eden sellere yol açabileceğini belirtti. Bermuda'da kasırga uyarısı yapıldı.

KÜBA'DA EKONOMİK KRİZ DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR: Melissa Kasırgası Küba'ya ulaştıkça, yalnızca ani etkileri değil, sonraki etkileri de endişe yaratıyor. Kasırga, Küba'nın halihazırda uzun süreli elektrik ve gıda kıtlığına yol açan ciddi ekonomik krizini daha da kötüleştirebilir. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Yapılacak çok iş olacak. Çok fazla hasar olacağını biliyoruz," dedi ve "kimsenin geride bırakılmayacağını ve halkın hayatını korumak için hiçbir kaynaktan kaçınılmayacağını" belirtti.

Aynı zamanda, halkı "ülke topraklarını vuran en güçlü kasırga" olan Melissa Kasırgası'nın gücünü hafife almamaya çağırdı. Doğudaki Guantanamo'dan adanın neredeyse merkezindeki Camaguey'e kadar olan bölgelerde Pazartesi günü eğitime ara verilmişti. Jamaika'da hasar tespit çalışmaları Küba fırtınaya hazırlanırken, Jamaika'da yetkililer çarşamba günü hasarı tespit etmek için çalışmalara başladı. Jamaika Afet Riski Yönetim Konseyi başkan yardımcısı Desmond McKenzie, Jamaika'nın güneyindeki Clarendon'un bazı bölgelerinde ve "sular altında" kalan güneybatıdaki St. Elizabeth bölgesinde büyük hasarlar bildirildiğini söyledi.

McKenzie, fırtınanın ayrıca dört hastaneye zarar verdiğini ve bir hastanenin elektriksiz kalmasına neden olduğunu, yetkililerin 75 hastayı tahliye etmek zorunda kaldığını belirtti. Yetkililer, adanın büyük bölümünde ağaçların devrilmesi, elektrik hatlarının kesilmesi ve yoğun su baskınları yaşandığını bildirirken, Salı günü itibarıyla yarım milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Hükümet, acil yardım malzemelerinin hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için Jamaika'daki tüm havaalanlarının perşembe günü itibarıyla yeniden açılmasını umduğunu söyledi. Fırtınanın Karayipler'de yedi kişinin ölüme neden olduğu belirtiliyor. Bunlardan üçü Jamaika'da, üçü Haiti'de ve biri de Dominik Cumhuriyeti'nde hayatını kaybetti.

