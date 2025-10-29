Küba’da korku günleri: Melissa Kasırgası doğuya ilerliyor

McKenzie, fırtınanın ayrıca dört hastaneye zarar verdiğini ve bir hastanenin elektriksiz kalmasına neden olduğunu, yetkililerin 75 hastayı tahliye etmek zorunda kaldığını belirtti. Yetkililer, adanın büyük bölümünde ağaçların devrilmesi, elektrik hatlarının kesilmesi ve yoğun su baskınları yaşandığını bildirirken, Salı günü itibarıyla yarım milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Hükümet, acil yardım malzemelerinin hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için Jamaika'daki tüm havaalanlarının perşembe günü itibarıyla yeniden açılmasını umduğunu söyledi. Fırtınanın Karayipler'de yedi kişinin ölüme neden olduğu belirtiliyor. Bunlardan üçü Jamaika'da, üçü Haiti'de ve biri de Dominik Cumhuriyeti'nde hayatını kaybetti.