Haber Merkezi Giriş Tarihi: Küba’da korku günleri: Melissa Kasırgası doğuya ilerliyor
Melissa Kasırgası, Jamaika’yı yerle bir ettikten sonra saatte 193 kilometre hızla Küba’nın doğusuna ulaştı; 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Melissa Kasırgası, Atlantik'in kaydedilen en güçlü kasırgalarından biri olarak Jamaika'yı vurduktan sonra çarşamba sabahı saatte 193 kilometre hızla Küba'nın doğusuna ulaştı. Yetkililer 700 binden fazla kişiyi tahliye ederken, ada ülkesinin içinde bulunduğu ciddi ekonomik krizi daha da kötüleştirme tehlikesi bulunuyor. Kasırga, Santiago de Cuba eyaletindeki Chivirico yakınlarına ulaştı.