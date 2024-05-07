Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Örtüyü ilk taktığım zaman herkeste istisnasız bir gülümseme oluştu. Yani biz de o gülümsemeyi beklemiyorduk, yani acaba nasıl bir tepki verirler diye biz de çok merak ediyorduk ama sonuç çok güzel oldu. İnsanların içini ısıtan bir video çıktı ortaya. Ben bile videoyu hazırladığımda defalarca izledim ve öyle paylaştım. Yani bizim için çok güzel bir anıydı, müşterilerimiz için de çok güzel bir anıydı. Sadece tıraş etmekten ziyade onları burada motive edip, Hatay’daki insanların da yüzünün güldüğünü göstermek istedim. Bu görüntüler, bizim artık normalleştiğimizin bir kanıtı aslında” şeklinde konuştu.