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Yaşam
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Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

2024-05-07 09:20:18
Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Hatay'da bir kuaför, müşterilerini hazırlattığı çocuk tıraş önlükleriyle bir hayli şaşırttı.

#1
Foto - Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Hatay’da kuaför Emrecan Çelebi, tıraş ettiği yetişkin müşterilerine çizgi film karakterli çocuk önlüğü takarak tepkileri ölçtü. Çelebi’nin kayıt altına aldığı bu anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'nde iş yeri bulunan kuaför Emrecan Çelebi, çektiği videolar ile tanınıyor. Kuaför Çelebi, 2020 yılından itibaren model amaçlı tıraş ettiği müşterilerinin görüntülerini çekmeye başladı. Asrın felaketi sonrası insanlardaki moral düşüklüğünü fark eden Çelebi, yüzleri güldüren görüntüler oluşturmaya çalıştı. Çelebi, son olarak tıraş ettiği yetişkin müşterilerine çizgi film karakterli çocuk önlüğü takarak tepkileri ölçtüğü anları kayıt altına aldı. Müşterilerinin ve kendisinin yüzünü güldüren anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

#3
Foto - Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Yaptığı davranışla deprem bölgesinde hayatın normale döndüğünü gösterdiğini dile getiren 29 yaşındaki Emrecan Çelebi, “2010 yılından beri bu işi yapıyorum, depremden önceki süreçten itibaren video çekmeye başlamıştım. 2020 yılından itibaren yaptığım işin videolarını çekiyordum, yalnız depremden sonra video konsepti biraz daha değişti. Biraz daha insanları güldürebilecek, biraz daha meslekten ziyade başka insanların da ilgisini çekecek videolar oluşturmaya çalıştık. Genelde müşterilerimi çocuk önlüğüyle tıraş etmek istediğimde nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Sadece samimiyetimize güveniyordum. Hepsi 4 yıllık, 5 yıllık ve 6 yıllık müşterilerim.

#4
Foto - Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Örtüyü ilk taktığım zaman herkeste istisnasız bir gülümseme oluştu. Yani biz de o gülümsemeyi beklemiyorduk, yani acaba nasıl bir tepki verirler diye biz de çok merak ediyorduk ama sonuç çok güzel oldu. İnsanların içini ısıtan bir video çıktı ortaya. Ben bile videoyu hazırladığımda defalarca izledim ve öyle paylaştım. Yani bizim için çok güzel bir anıydı, müşterilerimiz için de çok güzel bir anıydı. Sadece tıraş etmekten ziyade onları burada motive edip, Hatay’daki insanların da yüzünün güldüğünü göstermek istedim. Bu görüntüler, bizim artık normalleştiğimizin bir kanıtı aslında” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kuaförden müşterilerine şaşırtan sürpriz!

Çocuk tıraş önlüğü sürpriziyle karşılaşan 25 yaşındaki Ömer Taş ise, “Çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim; zaten yaklaşık 5 - 6 yıldan beri geliyoruz yani buraya geldiğimize de çıktığımızda da gerçekten dört dörtlük karşılanıyoruz. Kendisi olsun elemanlar olsun hepsi gerçekten dört dörtlük insanlar. Tıraşları güzel bu da çok farklı ve güzel oldu. Biraz komik ama canı sağ olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

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