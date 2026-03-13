Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...
Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade ABD'ye yönelik net bir açıklama daha yaptı.

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD’nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?” şeklinde cevap verdi.

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

İran basınına göre, Ekberzade, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin iddialarla alakalı açıklamalarda bulundu

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Ekberzade, ABD’nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa eğer nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor? Hava kuvvetlerimiz yok edildiyse nasıl oluyor da füze ve insansız hava araçlarımız hedeflerini vuruyor?” dedi.

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

“Bütün dünyanın DMO’nun stratejik füze ve İHA’larının, kara, deniz ve havadan düşmanın üzerine fırlatıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın kontrol edildiğine şahit olduğunu” belirten Ekberzade,

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

“Bugün Hürmüz Boğazı, İran’ın stratejik gücünü ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Ekberzade, “ABD ve müttefikleri bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını” öne sürerek, “Üst düzey askeri yetkililerimize yönelik suikastlere rağmen İran sistemi daha genç bir güçle yoluna devam ediyor.” mesajını verdi.

Foto - Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Mevcut şartlarda küresel petrol fiyatlarında artışın devam edebileceğini söyleyen Ekberzade, “ Şuan petrolün varili 95-100 dolar seviyesinde ve eğer haftaya bu durum devam ederse ABD ekonomisi ciddi bir krizle karşı karşıya kalacak.” uyarısında bulundu.

