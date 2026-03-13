Devrim Muhafızları Ordusu tüm dünyaya haykırdı! ABD'nin 'İran'ın donanmasını yok ettik' iddiasına Hürmüz Boğazı...

Ekberzade, ABD’nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa eğer nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor? Hava kuvvetlerimiz yok edildiyse nasıl oluyor da füze ve insansız hava araçlarımız hedeflerini vuruyor?” dedi.