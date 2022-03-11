Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans... Biri biberiye mi dedi?

Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır. Biberiye, sıklıkla baharat veya çay olarak tüketilebilen ve aromaterapide de önemli yere sahip popüler bir bitkidir. Biberiyenin sağlık için faydaları nelerdir? Biberiye, rosmarinik asit ve karnosik asit gibi antioksidan özellik gösteren polifenolik bileşikler içerir. Antioksidanlar, oksidatif stresle savaşır ve oksidatif stresin neden olduğu kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir. Rosmarinik ve karnosik asidin kanser üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar, iki asidin antitümör özelliklere sahip olabileceğini ve lösemi, meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini göstermektedir.