2022-03-11 09:54:59 Kronik hastalıklarda çok etkili, kalp sağlığı, kanser, diyabet, demans... Biri biberiye mi dedi?
Kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltıyor, içindeki antioksidanlar, oksidatif stresle savaşıyor. Bu bitki cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı çok etkili, düzenli olarak çayını içenlerin kan şekeri düşüyor. Konsantrasyonu, performansı ve ruh halini iyileştiriyor. İşte biberiyenin inanılmaz etkileri...