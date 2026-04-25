İtalya ne yapacağını şaşırdı: 750 gemiyi acil olarak Türkiye'ye satma kararı aldı, işte sebebi...
İtalya hükümeti, 750 gemiyi acil olarak hurdaya ayırmaya hazırlanıyor. Gemiler Türkiye'de Aliağa bölgesine getirilecek. İşte detaylar...
İtalya’da hükümetin, limanlarda atıl durumda kalmış, regülasyonlara uygun hale getirilemeyen ve çevresel risk oluşturan 750 gemisini hurdaya ayırmaya karar verdi.
HaberDenizde'nin edindiği bilgiye göre; İtalya, ülkedeki tesislerin bu kadar çeşitli ve büyük geri dönüşüm hacmini karşılayacak yetenekte olmaması nedeniyle rotayı Aliağa’ya çevirdi.
Avrupa Birliği’nin EU Ship Recycling Regulation olarak adlandırılan sıkı çevre normlarına uygun gemi sökümü yapabilen en yakın merkezin Aliağa Tersaneler Bölgesi olduğundan hareket eden İtalya, bu nedenle, “yeşil koridor” adı verilen bir proje başlatmaya hazırlanıyorlar.
Buna göre öncelikli olarak, İtalya limanlarında hukuki süreçleri tamamlanmış eski gemilerle hizmet dışı kalmış bazı küçük askeri platformların Türkiye’ye satılması bekleniyor.
Ardından diğer gemilerin de aynı yöntemle elden çıkarılacağı belirtilirken, “yeşil koridor”a dahil edilecek toplam deniz aracı sayısının ise 750 olduğu öğrenildi.
