Kriz sürüyor! İsmail Kartal gemileri yaktı ve idmana çıkmadı: Oğuz Çetin devrede
İsmail Kartal'ın istifa inadı tüm hızıyla sürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İsmail Kartal'ın istifa inadı tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe’de saat 12.00’de başlayan antrenmanda İsmail Kartal yer almadı! İsmail Kartal dün istifasını vermiş ancak başkan Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmemişti.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım açıklamasında, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım ayrıca, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp." açkamasında bulunmuştu.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonunun 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23