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Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

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Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

İstanbul'da bazı minibüslere ilk defa pos cihazı konulmaya başladı. Uygulamanın kısa zamanda diğer minibüslere de yayılması bekleniyor.

#1
Foto - Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

stanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı. Uygulamaya ilk geçen ilçe ise Pendik oldu.

#2
Foto - Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

YÜZDE 10 ZAM GELMİŞTİ Temmuz ayında İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi de değişmişti. Kent genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan minibüslerde 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücret 43 TL seviyesine ulaştı.

#3
Foto - Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

FİYAT LİSTESİ 0-4 kilometre arası: 43 TL 4-7 kilometre arası: 45 TL 7-11 kilometre arası: 46 TL 11-15 kilometre arası: 47 TL

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Foto - Minibüslerde yeni dönem: Artık o sorun tarihe karışıyor!

Daha önce 25 TL olarak uygulanan öğrenci biniş ücreti, yüzde 10'luk artışın ardından 28 TL olarak belirlendi.

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