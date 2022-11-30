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Ekonomi
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Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

2022-11-30 07:24:45
Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete gelecek zamda. Kritik asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala tahminler de ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya zam tahminini açıkladı.

#1
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

#2
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz yıl iki kez toplandı. 2022 yılının asgari ücretini belirlemişti. 2023 yılında ise 1 Aralık’tan itibaren asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlamış olacak. 2022 yılının 2. altı aylık döneminde asgari ücret 5 bin 500 liraydı. 2023 yılına geldiğimiz beklentiler farklı.

#3
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

Çok değişik senaryolar üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklamasında çalışanların enflasyon altında ezdirilmeyeceği işverenlerin de bu noktada değerlendirileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir anket çalışması gerçekleştiriyor ve bu çalışmayı işveren ile işçi temsilcisiyle gerçekleştiriyor. İşçi temsilcisi Türk İş, işvereni temsilen TİSK, hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşme gerçekleştiriyor. Aralı kayının 15’inden sonra ortaya rakamlar çıkmış oluyor.

#4
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

3-4 Aralık tarihinde TÜİK, 5 aylık enflasyon rakamlarını açıklamış olacak. 2023 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde 5 aylık enflasyon verisi belirleyici olacak. Aralık ayının enflasyonu ortaya çıktığında çalışanların alacağı asgari ücret tespit edilmiş olacak.

#5
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

ASGARİ ÜCRET BEKLENTNİZİ NEDİR? Şimdi benim hesaplamalarıma bakıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 11 seviyesinde. Kasım ve aralık aylarını da ilave ettiğimizde yaklaşık olarak buradan 9-10 puanlık enflasyon daha gelecek bu yüzde 20’ye ulaşacak. Hükümetin de her zaman olduğu gibi enflasyon rakamının üzerinde refah payı olarak adlandırdığımız yüzde 10 seviyesinde ilave söz konusu olmasıyla birlikte yıl sonu itibarıyla en düşük yüzde 30 seviyesinde bir zam gelecek. 7 bin 200 liraya çıkması anlamına geliyor. Gelir ve damga vergisi alınmadığı için bu rakam brüt olarak 8 bin lira seviyesine ulaşacak. Çalışanın eline 7 bin 200 lira ile 7 bin 500 lira arasında bir asgari ücret geçmesi düşünülüyor. En azından benim hesaplamalarım onu gösteriyor.

#6
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR Mİ?

#7
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

Kamuoyunda konuşulan rakamlarda 8 bin 8 bin 500, 9 bin, hatta 10 bine çıkanlar var bu doğru değil. İşverenin verebileceği bir ücret söz konusu. Ortada bir dengenin kurulması gerekiyor. Enflasyonun yüzde 20 seviyesinde olacağı varsayılırsa yüzde 10 refah payı ile yüzde 30 seviyesinde zam öngörülüyor. Tabi bunun üzerine ne kadar çıkılır? Çok fazla bir artış olacağını öngörmüyorum. Bu rakamın da 5 bin 500 liranın da 7 bin 200- 7 bin 500 lira arasına oturacağını tahmin ediyorum. 7 bin 500’ün üzerine çıkması mümkün gözükmüyor.

#8
Foto - Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

2023 yılının 1. altı aylık dönemindeki enflasyon performansı da ikinci 6 aylık döneme ilişkin asgari ücret sabit kalacak mı yoksa 2022’de olduğu gibi ikinci bir zam söz konusu olacak mı? Ona da 2023’ün birinci 6 aylık dönemindeki enflasyon performansı belirleyici olacak.”

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