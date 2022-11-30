Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini

ASGARİ ÜCRET BEKLENTNİZİ NEDİR? Şimdi benim hesaplamalarıma bakıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 11 seviyesinde. Kasım ve aralık aylarını da ilave ettiğimizde yaklaşık olarak buradan 9-10 puanlık enflasyon daha gelecek bu yüzde 20’ye ulaşacak. Hükümetin de her zaman olduğu gibi enflasyon rakamının üzerinde refah payı olarak adlandırdığımız yüzde 10 seviyesinde ilave söz konusu olmasıyla birlikte yıl sonu itibarıyla en düşük yüzde 30 seviyesinde bir zam gelecek. 7 bin 200 liraya çıkması anlamına geliyor. Gelir ve damga vergisi alınmadığı için bu rakam brüt olarak 8 bin lira seviyesine ulaşacak. Çalışanın eline 7 bin 200 lira ile 7 bin 500 lira arasında bir asgari ücret geçmesi düşünülüyor. En azından benim hesaplamalarım onu gösteriyor.