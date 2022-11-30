2022-11-30 07:24:45 Kritik toplantıya sayılı günler kaldı! İşte asgari ücret zam tahmini
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete gelecek zamda. Kritik asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala tahminler de ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya zam tahminini açıkladı.