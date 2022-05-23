Kripto şoku! Binlerce lira buhar oldu

Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, “Benim de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum. Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri gibi ‘kötü niyetli işlem yaptığımızı' söylüyorlar. Telefonumdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum.