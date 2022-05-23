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Kripto şoku! Binlerce lira buhar oldu

2022-05-23 15:58:57
Kripto şoku! Binlerce lira buhar oldu

Her geçen gün yeni bir kripto para vurgunu yaşanıyor. Bunun son kurbanı İstanbullu iki genç oldu.

#1
Foto - İstanbul'da iddiaya göre iki genç bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakıldı.

İstanbul'da iddiaya göre iki genç bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakıldı.

#2
Foto - Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu

Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu

#3
Foto - Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada ‘Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur' mesajını gören gençler hayatının şokunu yaşadı.

Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada ‘Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur' mesajını gören gençler hayatının şokunu yaşadı.

#4
Foto - Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

#5
Foto - Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, “Benim de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum. Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri gibi ‘kötü niyetli işlem yaptığımızı' söylüyorlar. Telefonumdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum.

Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, “Benim de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum. Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri gibi ‘kötü niyetli işlem yaptığımızı' söylüyorlar. Telefonumdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum.

#6
Foto - Bu durumu avukatımıza kontrol ettirdiğimde ise hakkımda bir şikayet olmadığını öğreniyorum. Bu şekilde insanları sindirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadan ulaştığımız kadarıyla söyleyebilirim ki onlarca mağdur var ve yeni mağdurlar sürekli ekleniyor” diye konuştu.

Bu durumu avukatımıza kontrol ettirdiğimde ise hakkımda bir şikayet olmadığını öğreniyorum. Bu şekilde insanları sindirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadan ulaştığımız kadarıyla söyleyebilirim ki onlarca mağdur var ve yeni mağdurlar sürekli ekleniyor” diye konuştu.

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