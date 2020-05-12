  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs
8
Kremlin'i sarsan gelişme! Kovid-19 testi pozitif çıktı

2020-05-12 22:06:26
Kremlin'i sarsan gelişme! Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

#1
Foto - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

#2
Foto - Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğünü belirterek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğünü belirterek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.

#3
Foto - Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.

Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.

#4
Foto - Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da Kovid-19 tespit edilmişti.

#5
Foto - Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürerken, Lybimova ise evde tedavi görmeye devam ediyor.

Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürerken, Lybimova ise evde tedavi görmeye devam ediyor.

#6
Foto - Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.

#7
Foto - Açıklamada, ülkede ölü sayısının 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısının da 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ülkede ölü sayısının 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısının da 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldiği kaydedilmişti.

Doğu Perinçek: Bu Mehmetçik'i sırtından vurmaktır
Gündem

Doğu Perinçek: Bu Mehmetçik'i sırtından vurmaktır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini belirterek "Meclis'e teröristi almak Mehmetçik'i sırtından vurmak..
Ruslar Alanya'da diplomatik krize neden oldu! Ukrayna'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Ruslar Alanya'da diplomatik krize neden oldu! Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Rusların Alanya'daki 1-9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı...
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemde ortaya atılan 'Üçüncü ittifak kurulacak' iddialarına ilişkin konuştu...
Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da birçok kritik noktayı kaybeden Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar ya..
Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı
Medya

Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

Kübra Par, Mehmet Çilingiroğlu'nu bir kez daha "Mehmet Çilingiroğlu müptezel diyorum çünkü..." başlıklı yazısıyla hedef aldı. Kübra Par, yaz..
Manidar sözler: Cumhurbaşkanı CHP'den seçilse...
Gündem

Manidar sözler: Cumhurbaşkanı CHP'den seçilse...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Geçmişte vesayetçilerin davulunu çalan CHP, ne yazık ki bugün de bilumum vatan hainlerinin avukat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı