İlk yolcu uçağı indi Siirt yeniden gökyüzü ile buluştu

"Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" Uraloğlu, Siirt Havalimanı’nda yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının ardından ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğini belirterek, "Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı’nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı’na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.