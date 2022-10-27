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Dünya
5
Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

2022-10-27 15:55:24
Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

#1
Foto - Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

Bugün yine Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiği haberleri geldi.

#2
Foto - Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

Bölgeden aktarılan haberlere göre Kramatorsk vuruldu.

#3
Foto - Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine Rus güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu Kramatorsk'taki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü.

#4
Foto - Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler

Gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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