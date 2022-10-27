2022-10-27 15:55:24 Kramatorsk vuruldu! Feci görüntüler
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.
Bugün yine Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiği haberleri geldi.
Bölgeden aktarılan haberlere göre Kramatorsk vuruldu.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine Rus güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu Kramatorsk'taki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü.
Gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
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