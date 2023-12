“Kralların meyvesi” olarak biliniyor! Meğer vücuttaki tüm hastalıkların dermanı buymuş! Şu anda yalnızca o ilimizde var

Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.