Ordu silahsız kaldı, depolar birden boşaldı! Rafale’lerin “pençeleri” sökülüyor
Orta Doğu’da İran yapımı insansız hava araçlarına karşı yürütülen yoğun önleme operasyonları, Fransız Hava Kuvvetleri'nin ana silahı olan MICA füzelerinin stoklarını alarm seviyesine indirdi. MBDA üretim tesislerindeki iki yıllık gecikmeler krizi derinleştirirken, Fransa Savunma Bakanlığı çareyi 2020 yılında emekli edilen "antika" Magic 2 füzelerini depolardan çıkarmakta ve dost ülkelerden yardım istemekte buldu. Hükümetin düzenlediği acil kriz toplantısında, Rafale uçaklarının mühimmatsız kalmaması için üretim kapasitesinin artırılması ve alternatif silah sistemlerinin entegrasyonu masaya yatırıldı.