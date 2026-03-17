Ordu silahsız kaldı, depolar birden boşaldı! Rafale’lerin “pençeleri” sökülüyor

Bununla birlikte üretimin hızlandırılmasının tek başına uzun vadeli operasyonel kabiliyetin sürdürülebilmesi için yeterli olmayabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Bu nedenle Fransa’nın uzun süreli operasyonlar sırasında hava savunma kapasitesini korumak için alternatif silah seçeneklerini incelemesi gündeme geliyor. Olası seçeneklerden biri, Rafale uçaklarına entegre edilmiş daha eski bir kısa menzilli füze olan R550 Magic 2 olarak değerlendiriliyor. Bu füze 2020 yılında Fransız hizmetinden çıkarılmış olsa da mevcut stokların tamamı imha edilmedi. Bu füzelerin bir kısmı Fransa tarafından Ukrayna’ya verilen Mirage 2000-5F savaş uçakları tarafından Rusya’nın Şahid tipi insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Ancak Ukrayna bu uçaklardan yalnızca sınırlı sayıda envanterinde bulunduruyor ve Magic 2 füzelerinin tüketim oranının görece düşük kaldığı bildiriliyor.