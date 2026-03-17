Ordu silahsız kaldı, depolar birden boşaldı! Rafale'lerin "pençeleri" sökülüyor
Orta Doğu’da İran yapımı insansız hava araçlarına karşı yürütülen yoğun önleme operasyonları, Fransız Hava Kuvvetleri'nin ana silahı olan MICA füzelerinin stoklarını alarm seviyesine indirdi. MBDA üretim tesislerindeki iki yıllık gecikmeler krizi derinleştirirken, Fransa Savunma Bakanlığı çareyi 2020 yılında emekli edilen "antika" Magic 2 füzelerini depolardan çıkarmakta ve dost ülkelerden yardım istemekte buldu. Hükümetin düzenlediği acil kriz toplantısında, Rafale uçaklarının mühimmatsız kalmaması için üretim kapasitesinin artırılması ve alternatif silah sistemlerinin entegrasyonu masaya yatırıldı.

Fransız gazetesi La Tribune’un haberine göre yoğun önleme operasyonları, Rafale savaş uçaklarında kullanılan MICA füzelerinin mevcut stoklarını önemli ölçüde azalttı. Fransız askeri uçakları, çatışmaların 28 Şubat’ta başlamasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’nin savunmasına katkı sağlıyor. Bu konuşlandırma, Paris ile Abu Dabi arasında imzalanan ve Fransa’nın Al Dhafra Hava Üssü’nde kalıcı bir hava unsuru bulundurmasına imkân tanıyan savunma anlaşmasına dayanıyor.

2016’dan bu yana üste konuşlu Fransız varlığı altı Rafale savaş uçağından oluşuyordu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebi üzerine, 4 Mart’ta altı ek uçakla takviye edildi. Son haftalarda Rafale savaş uçaklarının onlarca İran yapımı insansız hava aracını ve seyir füzesini önlediği bildirildi. Uçaklar, Rafale platformunun ana hava-hava silahı olan MBDA üretimi MICA füzelerini kullanarak operasyon yürüttü. Birleşik Arap Emirlikleri semalarında görev yapan Fransız Rafale uçakları, İran tarafından atılan füze ve insansız hava araçlarını etkisiz hâle getirmek için yoğun şekilde görev yapmayı sürdürüyor.

Yaklaşık on beş gündür Fransız Rafale pilotlarının MICA hava-hava füzeleri kullanarak çok sayıda Şahid-136 insansız hava aracını önlediği bildirildi. Fransız diplomatik kaynakları, “İran saldırılarından etkilenen Körfez’deki ortaklarımıza yardım etmek için belirli sayıda Rafale uçağı, hava savunma sistemi ve havadan erken ihbar radarını seferber ettik.” ifadelerini kullandı. Ancak bu operasyonların yoğunluğu, Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri için lojistik bir sorun ortaya çıkardı. Operasyonel kullanımın yüksek temposu nedeniyle mevcut MICA füzesi stoklarının hızla azaldığı bildirildi.

Bu durum, önceki yıllarda sınırlı tedarik yapılması ve füze programını etkileyen üretim gecikmeleri nedeniyle daha da ağırlaştı. La Tribune’a göre MBDA’nın Selles-Saint-Denis tesisinden daha önce sipariş edilen MICA füzelerinin teslimatları yaklaşık iki yıl gecikti. Bu gelişme Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı içinde ve ötesinde baskı oluşturdu. Fransa Genelkurmayı ile Silahlanma Genel Müdürlüğü arasında, ayrıca Savunma Bakanlığı ile MBDA arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığı bildirildi.

Sorun Fransız hükümetinin üst düzey müdahalesini gündeme getirdi. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’nun, Genelkurmay Başkanlığı, Silahlanma Genel Müdürlüğü, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ve MBDA temsilcilerinin katılacağı bir kriz toplantısı düzenlenmesi talimatı verdiği bildirildi. Farklı kaynaklara göre Lecornu, tarafları bir araya getirerek Salı günü Matignon’da bir kriz toplantısı düzenlenmesini kararlaştırdı. Toplantıda uzun vadeli kabiliyet çözümlerinin ele alınması planlanıyor. Yetkililer üretim kapasitesinin artırılmasının operasyonel stokların erken tükenmesini önleyebileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte üretimin hızlandırılmasının tek başına uzun vadeli operasyonel kabiliyetin sürdürülebilmesi için yeterli olmayabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Bu nedenle Fransa’nın uzun süreli operasyonlar sırasında hava savunma kapasitesini korumak için alternatif silah seçeneklerini incelemesi gündeme geliyor. Olası seçeneklerden biri, Rafale uçaklarına entegre edilmiş daha eski bir kısa menzilli füze olan R550 Magic 2 olarak değerlendiriliyor. Bu füze 2020 yılında Fransız hizmetinden çıkarılmış olsa da mevcut stokların tamamı imha edilmedi. Bu füzelerin bir kısmı Fransa tarafından Ukrayna’ya verilen Mirage 2000-5F savaş uçakları tarafından Rusya’nın Şahid tipi insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Ancak Ukrayna bu uçaklardan yalnızca sınırlı sayıda envanterinde bulunduruyor ve Magic 2 füzelerinin tüketim oranının görece düşük kaldığı bildiriliyor.

Geçmişte geniş ölçekte ihraç edilen bu füzenin hâlen bazı ülkelerin envanterlerinde bulunabileceği değerlendiriliyor. Romanya bu füzeleri 2023’te hizmetten çıkarılan MiG-21 LanceR savaş uçaklarında kullanıyordu. Yunanistan Mirage 2000 uçaklarında, Fas ise Mirage F1 savaş uçaklarında bu füzeleri kullanmaya devam ediyor. Peru ve Brezilya gibi bazı Güney Amerika ülkelerinde de benzer stokların bulunabileceği değerlendiriliyor.

