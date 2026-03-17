Türkiye daha yeni madencilik anlaşması yapmıştı! Çin ülkeye kondu, 30 doğalgaz kuyusu açacak
Türkiye ile madencilik alanında önemli anlaşmalara imza atan Asya ülkesi, topraklarını Çin'e açtı. Dev doğalgaz arama çalışmaları yapılacak.
Türkiye ile madencilik alanında önemli anlaşmalara imza atan Asya ülkesi, topraklarını Çin'e açtı. Dev doğalgaz arama çalışmaları yapılacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Özbekistan, jeolojik arama faaliyetlerini genişletip ve doğal gaz rezervlerini artırmak hedefiyle yeni bir anlaşmaya imza attı.
Özbekistan’ın ulusal petrol ve gaz şirketi Özbekneftegaz, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) bünyesinde faaliyet gösteren XIBU Company şirketi ile 2026–2027 yıllarını kapsayan bir anlaşma imzaladı.
Yapılan anlaşma kapsamında Özbekistan’da 30 doğal gaz kuyusunda sondaj çalışmaları yapılacak.
Proje kapsamında Çinli şirket tarafından ülkeye 10 sondaj kulesi getirilecek ve sondaj çalışmalarında 5 bin 500 ile 6 bin metre derinliğe kadar inilecek.
Özbekneftegaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdugani Sanginov geçen ay Çin’e yaptığı çalışma ziyaretinde Çinli şirketlerle 2026 yılında en az 6 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
