Merkez bankası açıkladı: Kira artışı hız kesmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, aylık bazda yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde konut fiyatlarında reel olarak yüzde 3,9’luk düşüş kaydedildi. Bu durum, konut fiyatlarının nominal olarak artsa da enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.