Merkez bankası açıkladı: Kira artışı hız kesmiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 26,4 artarken, enflasyon karşısında reel olarak geriledi. Kiralardaki yükseliş ise hız kesmeden devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, aylık bazda yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde konut fiyatlarında reel olarak yüzde 3,9’luk düşüş kaydedildi. Bu durum, konut fiyatlarının nominal olarak artsa da enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.
Büyükşehirlerde artış sürüyor Şubat ayında üç büyük ilde konut fiyat artışı devam etti: İstanbul: Aylık %2,2 – Yıllık (,0 Ankara: Aylık %1,7 – Yıllık ),7 İzmir: Aylık %1,4 – Yıllık %,8
Bölgesel bazda en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü. En düşük artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.
Kiralar yükselişte, reel artış devam ediyor Öte yandan kira piyasasında artış ivmesi sürüyor. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Şubat ayında aylık yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 34,2 yükseldi. Kira artışlarının reel olarak da yüzde 2,0 artış göstermesi, kiraların enflasyonun üzerinde yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Büyükşehirlerde kira artışı şu şekilde gerçekleşti:
İstanbul: Aylık %2,4 – Yıllık A,0 Ankara: Aylık %1,8 – Yıllık 6,1 İzmir: Aylık %0,7 – Yıllık 4,1
Bölgesel olarak en yüksek kira artışı yine İstanbul’da görülürken, en düşük artış yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.
