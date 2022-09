14.15 - WELLINGTON ARCH'A DOĞRU TABUT ALAYI Kral tarafından yönetilen alaya, her birine bir servis bandosu eşlik eden birkaç grup eşlik edecek. Bu gruplar arasında NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri ve Commonwealth Silahlı Kuvvetlerinden birlikler yer alıyor. Hyde Park'ta King's Troop Royal Horse Artillery tarafından her dakika top atışı gerçekleşecek, Big Ben ise geçit töreni boyunca her dakika çalacak. 15.00 - NAAŞ DEVLET CENAZE ARACINA YERLEŞTİRİLECEK Alay Wellington Arch'a varacak ve Kraliçe'nin naaşı Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına aktarılacak. Ayrıca kraliyet selamı verilecek ve ulusal marş çalınacak.