  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı Her fırsatta internete giriyoruz Bağlanmayı çok sevdik! İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası dikkat çekti! Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza Galatasaray'dan forvete bomba isim: Folarin Balogun! Transferin maliyeti belli oldu Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir Süt üretimi 995 bin 463 tona yükseldi Hayvancılık bitti diyenlere inekler cevap verdi Ölümler artınca uyardılar: O koda mutlaka bakın!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Türkiye, Pakistan ve ülkesinin imzaladığı ortak savunma anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3
#1
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Kral Selman, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

#2
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra çeşitli konular ele alındı. Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

#3
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Üçlü zirvede elde edilen sonuçları öven Kral Selman, zirvenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında uzun vadeli savunma ortaklığının temellerini güçlendirdiğini belirtti.

#4
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Kral Selman, bu ortaklığın üç ülke arasındaki işbirliği, koordinasyon ve entegrasyonun geliştirilmesine, bölgesel tehditlerle mücadele ile uluslararası güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalara katkı sağlayacağını ifade etti.

#5
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da toplantının ardından yayımladığı sonuç bildirisinde, "Mekke Zirvesi"nin üç ülke arasındaki köklü tarihi ilişkilerin derinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

#6
Foto - Kral Selman, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Bildiride, zirvenin kardeşlik ve İslami dayanışma bağlarının güçlendirilmesi ile ortak stratejik çıkarların korunmasına yönelik iradeyi teyit ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazi

Kafamdaki soru şu. Bu anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması gerekmez mi? Veya onaylandı da haberimiz mi yok?

hasel

Ortadoğudaki ve dünya barışına katkı sağlayan bir anlaşma olmuştur.Kimse,eleştiremez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!
Dünya

Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Tayland'da eski milletvekili Chalong Reawraeng'in, başkent Bangkok'ta eski bir polis yetkilisi ve yerel yönetici Thongchai Yenprasert'i sila..
Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!
Biyografi

Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

Nöroloji alanındaki çalışmaları ile bilinen isimlerinden ve İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir, hayatını ..
İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!
Dünya

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir b..
Yaz ortasında dağlar beyaza büründü
Yaşam

Yaz ortasında dağlar beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu.
Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!
Spor

Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!

Erzurumspor FK yeni sezon kadro planlamasında dikkat çeken iki hamle yaptı. Mavi-beyazlı ekip, Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada’yı k..
Çin İngiliz donanmasına sızdı!
Dünya

Çin İngiliz donanmasına sızdı!

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait insansız K3 Scout gözetleme botlarında kullanılan Çin yapımı bileşenlerin, Çin'deki bir IP adresine gizl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23