Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade
Merhum MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan eski kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Olayın ardından ifadesi alınan Moldova uyruklu eşi Marina Tamer’in sözleri ortaya çıktı: "12 gündür memleketimdeydim. Eve geldiğimde kapıyı açan olmayınca pencereden içeri girdim ve hareketsiz buldum." 'Şüpheli ölüm' kaydıyla başlatılan soruşturmada gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.