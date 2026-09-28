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Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

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Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

Merhum MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan eski kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Olayın ardından ifadesi alınan Moldova uyruklu eşi Marina Tamer’in sözleri ortaya çıktı: "12 gündür memleketimdeydim. Eve geldiğimde kapıyı açan olmayınca pencereden içeri girdim ve hareketsiz buldum." 'Şüpheli ölüm' kaydıyla başlatılan soruşturmada gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.

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Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevi kampüs doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Eşinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olay, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti. Eşi Marina Tamer'in ifadesi ortaya çıktı. Tamer, ifadesinde ülkesinden İstanbul'daki evine döndüğünde kapıyı açan olmayınca camdan içeri girdiğini ve eşini yerde hareketsiz halde bulduğunu ifade etti

#2
Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer’in (66), Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Gündemde yer alan haberlere göre, 12 gün önce gittiği ülkesi Moldova’dan dönen Marina Tamer, eşine ulaşamayınca pencereden içeri girdi. İçeri giren Marina Tamer, eşi Turgay Tamer’i yerde hareketsiz buldu.

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Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tamer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine cesedi bulan eşi Marina Tamer’in ifadesi alındı. Marina Tamer, ifadesinde, '12 gün önce Moldova’ya gitmiştim. '

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Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

'Bugün eve döndüm. Kapıyı çaldım, eşim cevap vermedi. Eşim telefon kullanmadığı için kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine pencereden içeri girdim. Eşimi yerde hareketsiz buldum.'

#5
Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

'Eşimin ayaklarında kan dolaşımı ile ilgili rahatsızlığı vardı. Çok sigara içerdi. Başka bir rahatsızlığı var mı bilmiyorum' dedi.

#6
Foto - Kozinoğlu dosyasının kilit ismi evinde ölü bulunmuştu! Silivri doktorunun sır ölümünde şok ifade

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYDA GEÇTİ: Marina Tamer, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay yerine adli tabip çağrılırken, yapılan ilk değerlendirmede ölüm “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçirildi. Turgay Tamer’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuyla belirlenecek.

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Yorumlar

Ogün

demek ki Adalet bakanlığı içişleri bakanlığı bu faili meçhul dosyalardan ders çıkarmadılar! bu kadar önemli bir tanık, neden dışarda? hadi dışarda, neden önlemler alınmadı??? Kamuda hainler cirit atıyor, Fetöcüler daha çok aktiftir, Devlet burada yanlışı hatası var!!! kabul edilecek bir durum değil
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