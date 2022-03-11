2022-03-11 15:28:08 Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor
Van'ın Edremit ilçesinde kurulan Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi, daha önce benzin dökülerek yakılan koyun yünlerinden unutulmaya yüz tutmuş ürünler elde ediyor. Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, atık maddeleri değerlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifini kurdu. 2021 yılında 7 kurucu üyeyle kooperatifi kuran Kına, hemen çalışmalara başladı. Şu anda 21 üyesi bulunan kooperatifte kursiyerlerin yanı sıra kalfalar yetiştiriliyor. Koyun yünleri başta olmak üzere birçok atık maddeden ürünler elde ediliyor.