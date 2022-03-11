Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor

"Geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz" Kooperatifin meslek öğrenmenin yanında kadınların aile bütçelerine katkı sunmalarına da olanak sağladığını belirten Kına, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yaklaşık 40 öğrencimiz, 10 kalfa ve kurs hocalarımız var. Bunlardan bazıları aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Çünkü biz burada aynı zamanda üretilen ürünlerin satışını da gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de talep var. Şu anda Malatya ile irtibata geçtik. Onlar daha önce İran’dan halı dokumak için yün alıyorlardı. İlk etapta bizden yaklaşık 4 ton eğrilmiş yün almayı düşünüyorlar. Bu da burada onlarca insanın ekmek yemesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda bizler tanıtımımıza devam ediyoruz. Bizler burada ayrıca dedelerimiz, atalarımız nasıl yaşamışlarsa, onların o geleneklerini yaşatmak istiyoruz. Bu konuda bizim tüketici değil üretici olmamız lazım. Sadece kadınlar değil herkesin üretim yapıp topluma destek çıkmasını istiyorum.”