Köylüler nöbete başladı! 24 saat ara vermeden...

Burdur'da sebze üreticisi çiftçiler, seralarındaki domates fidelerinin soğuk havadan etkilenmemesi için 24 saat soba yakarak zirai dona karşı mücadele veriyor. Bölgede üç gündür etkili olan soğuk hava dolayısıyla gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladı. Birçok ilçede olduğu gibi Gölhisar'da da alarm durumuna geçen çiftçiler, zirai don riskine karşı seralarda soba yakarak sebze fidelerini korumaya çalışıyor. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, seraları dolaşarak dona karşı nöbet tutan üreticilerle bir araya geldi.