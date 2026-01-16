Köyde bir kış klasiği! Lastiklerle kayarak eğlenmek

Emre Yaldız ise köyde çiftçilikle uğraştıklarına işaret ederek, "Köyde kahvehane yok, yapacak etkinlik yok. Köyde genç nüfus da çok. Biz de kızaklarla kayıyoruz. Traktöre bağlıyoruz, önüne tahtadan bir aparat yaptık, yolda kar olduğunda yolu da açsın diye. Sonra küçük kızaklar yaptık, onlarla da kayıyoruz. Bu şekilde köyde vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.