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Ekonomi
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Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

2023-06-08 11:15:59
Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Küresel ekonomik kriz tüm dünyada etkisi artırırken bu kez bir Türk firmasından kötü haber geldi.

#1
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

#2
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Dünyaca ünlü şirketler batarken bu süreçten en fazla etkilenen küçük çaplı şirketler oluyor.

#4
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Yaşanan ekonomik daralma, şirketlerin ya iflasına sebep oluyor. Çok sayıda firma ise yine benzer tehlike altında. O firmalardan bir de iflasını vermek zorunda kaldı.

#5
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Bu kez kötü haber 26 yıllık Türk firmasından geldi.

#6
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Kocaelikoz'da yer alan habere göre, Gebze’de kurulu bulunan ve yaklaşık 26 yıldır faaliyette olan Asform Matbaacılık firma iflas etti. 1997 yılından beri Gebze’de matbaacılık faaliyetleri yürüten, Asform Matbaacılık 2018 yılında konkordato ilan etmişti. Firma için iflas kararı verildi.

#7
Foto - Kötü haber geldi! 26 yıllık Türk firması iflas etti

Gebze İcra Dairesi tarafında verilen iflas kararında, “ASFORM MATBAACILIK KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 'nin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesi'nin 25/05/2023 tarih ve2023/242 Esas sayılı kararları ile iflasına karar verilmiştir” denildi.

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