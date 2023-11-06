  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sırrı ortaya çıktı! Canan Karatay bunun da yöntemini söyledi! Hay Allah senden razı olsun be hocam

Neler çıktı neler! PKK’lıların inine girildi

SGK'nın yeni listesi belli oldu: Erken emeklilik fırsatına sahip olacak meslekler güncellendi! İşte erken emekli olabilecek o meslekler

Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı

Elon Musk bombayı patlattı! Bunu yapacağını duyurdu! Bütün dünya şaşkın

İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün boyuyla ilgili açıklaması olay oldu! Senin ağzın ne söylüyor hocam

Türkiye'ye şok 12 Kasım uyarısı! “Artık çok yakın” deyip duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki “yuh” dedirtti

Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

“Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz
Ekonomi
14
Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

2023-11-06 13:34:59
Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz sonrası şirketlerden peş peşe iflas haberleri gelirken yeni gelişme canları sıktı.

#1
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre; Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#2
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Toplamda 5, yan şirketlerle birlikte toplamda 8 şirkete konkordato kararı çıktı.

#3
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Bazı firmalar da 2018 yılının ağustos ayından bu yana etkisini gösteren ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Birçok firma için tehlike çanları çalıyor.

#4
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Konya’da son 2 yıl içinde birçok firma konkordato başvurusu yaptı. 2023 yılında Konya'da 5 firma konkordato ilan etti. Yan şirketlerle birlikte bu sayı 8'e yükseldi.

#5
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

İŞTE KONKORDATO İLAN EDEN KONYA FİRMALARININ İSİMLERİ

#6
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

1- Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

#7
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

2- Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal

#8
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

3- İbrahim İlaslan-Ereğli

#9
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

4- DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

#10
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

5- Ereğli Bereket Tarım

#11
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

6- Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

#12
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

7- Asuman Kebabcı

#13
Foto - Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

8- Cuma Kozmetik

HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Dünya

HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Ukrayna’ya ait olan MIM-23B I-HAWK Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi havadayken arızalandı! Hedefe angajman gerçekleştirdiği sırada arızalanar..
Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu
Dünya

Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu

İsrail'i füzelerden korumak için yapılan Demir Kubbe, İsrail'i vurdu
6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (6 Kasım 2023) sunuyoruz...

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! Sürpriz isimler...
Siyaset

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! Sürpriz isimler...

CHP'nin yeni Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.
Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...
Gündem

Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 600 ..
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile "verimli bir diyalog" içinde sorunları çözmek istediğini belirter..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23