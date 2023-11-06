2023-11-06 13:34:59 Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz sonrası şirketlerden peş peşe iflas haberleri gelirken yeni gelişme canları sıktı.
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Küresel ekonomik kriz sonrası şirketlerden peş peşe iflas haberleri gelirken yeni gelişme canları sıktı.
Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre; Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.
Toplamda 5, yan şirketlerle birlikte toplamda 8 şirkete konkordato kararı çıktı.
Bazı firmalar da 2018 yılının ağustos ayından bu yana etkisini gösteren ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Birçok firma için tehlike çanları çalıyor.
Konya’da son 2 yıl içinde birçok firma konkordato başvurusu yaptı. 2023 yılında Konya'da 5 firma konkordato ilan etti. Yan şirketlerle birlikte bu sayı 8'e yükseldi.
İŞTE KONKORDATO İLAN EDEN KONYA FİRMALARININ İSİMLERİ
1- Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
2- Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal
3- İbrahim İlaslan-Ereğli
4- DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
5- Ereğli Bereket Tarım
6- Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
7- Asuman Kebabcı
8- Cuma Kozmetik
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