2024-02-01 13:32:48 Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti
Küresel ekonomik kriz dünyayı etkisi altına alırken bu kez ünlü Türk şirketi iflas bildirimi yaptı.
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Küresel ekonomik kriz dünyayı etkisi altına alırken bu kez ünlü Türk şirketi iflas bildirimi yaptı.
Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.
Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son olarak İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı.
Küçük, orta ya da büyük ölçekli şirket olmasına bakılmaksızın, milyonlarca işletmenin yaşadığı iflas furyasına bir yenisi daha eklendi.
Geçen yıl 5 bin 559'a yakın esnaf ve sanatkarın kepenk indirdiği Bursa'da iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.
1994 yılında kurulan ve uluslararası nakliyecilik sektöründe faaliyet gösteren Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. adlı firma resmen iflas etti.
Bursa İflas Müdürlüğü tarafından alınan kararda, "Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. -Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No:34 Bursa -Tic. Sic. No. 51022 -V. No: 3810043914
Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Euro Trans Uuslararası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.'nin Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21/06/2012 tarih ve 2011 / 91 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 11:07'da açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." ifadeleri yer aldı.
KAYNAK: BURSA HAKİMİYET
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