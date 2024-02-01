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Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti
Ekonomi
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Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

2024-02-01 13:32:48
Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Küresel ekonomik kriz dünyayı etkisi altına alırken bu kez ünlü Türk şirketi iflas bildirimi yaptı.

#1
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Son olarak İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı.

#5
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Küçük, orta ya da büyük ölçekli şirket olmasına bakılmaksızın, milyonlarca işletmenin yaşadığı iflas furyasına bir yenisi daha eklendi.

#6
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Geçen yıl 5 bin 559'a yakın esnaf ve sanatkarın kepenk indirdiği Bursa'da iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

#7
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

1994 yılında kurulan ve uluslararası nakliyecilik sektöründe faaliyet gösteren Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. adlı firma resmen iflas etti.

#8
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Bursa İflas Müdürlüğü tarafından alınan kararda, "Euro Trans Uluslar Arası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. -Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde No:34 Bursa -Tic. Sic. No. 51022 -V. No: 3810043914

#9
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Euro Trans Uuslararası Nak. Oto Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.'nin Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21/06/2012 tarih ve 2011 / 91 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 11:07'da açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." ifadeleri yer aldı.

#10
Foto - Kötü haber! 20 yıllık ünlü Türk şirketi iflas etti

KAYNAK: BURSA HAKİMİYET

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