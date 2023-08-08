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Ekonomi
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Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

2023-08-08 15:35:34
Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Küresel ekonomik kriz birçok dev şirketin iflasına sebep olurken bu kez dev hastaneden kötü haber geldi.

#1
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Dünya çapında etkili olan ekonomik kriz çok sayıda şirket ve kurumu iflasa sürüklemeye devam ediyor.

#2
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Çin merkezli Kovid-19 krizi ve hemen ardından patlak veren Rusya – Ukrayna Savaşı sonrasında şirketler ve kurumlar iflaslarını duyurmaya devam ediyor.

#3
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Artan enflasyonist ortamda iflas haberleri hiç beklenmedik şirketlerden gelmeye başladı.

#4
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Elektrik elektronik şirketleri ve sağlık devlerinden sonra bir de hastane iflasını duyurdu.

#5
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

TGRT'de yer alan habere göre, ABD merkezli Mercy Hospital, iflas ettiğini duyurdu. İflas mahkemesine niyet mektubu gönderen hastanenin el değiştireceği belirtildi.

#6
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

1873 yılından bu yana 194 yatak kapasitesiyle bölge halkına hizmet veren dev hastane, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada gönüllü olarak iflas başvurusu yaptığını duyurdu.

#7
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Mercy Iowa City'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tom Clancy, bir basın açıklamasında "Hastane operasyonlarımızı sürdürmek için en iyi adımın bu plan olduğuna inanıyoruz." dedi. "Bu planı hayata geçirirken, Mercy Iowa City ailesi olarak, toplumumuza şefkatle hizmet verme taahhüdümüzü sürdüren özverili çalışanlarımızla gurur duyuyoruz."

#8
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Iowa Eyaleti Mütevelli Heyeti, üniversitenin Mercy Iowa City'nin tesislerini ve ticari faaliyetlerini 20 milyon dolar karşılığında satın alma teklifini özel bir oturumda değerlendireceği belirtildi.

#9
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Iowa Üniversitesi'nin bu satın alma süreci, North Liberty, Kalona, Tipton ve Williamsburg'daki daha küçük ofisleri yanı sıra, büyük ölçüde Mercy Iowa City kampüsünde bulunan 14 binayı da içerecek şekilde planlanıyor.

#10
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Üniversite yetkilileri, "Topluluğumuzda 1873'ten beri oynadığı hayati rolü her zaman takdir ettiğimizi belirtmek isteriz. Mercy Iowa City'de çalışan ve topluluğumuza hizmet veren bireyleri tanıyor ve destekliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

#11
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Iowa Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada şöyle denildi:

#12
Foto - Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

“Iowa Üniversitesi, Ul Health Care ve Mercy Iowa City'nin öncü isimlerinin, önemli kesintileri engellemek adına işbirliği içinde olduğunu vurgulamak isteriz. Birçok karar iflas mahkemesinin sürecinde alınacak olsa da, yerel ve bölgesel düzeyde nitelikli sağlık hizmetlerine ve istihdama erişimi koruma ve geliştirme amacını paylaşıyoruz.”

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