Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Mercy Iowa City'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tom Clancy, bir basın açıklamasında "Hastane operasyonlarımızı sürdürmek için en iyi adımın bu plan olduğuna inanıyoruz." dedi. "Bu planı hayata geçirirken, Mercy Iowa City ailesi olarak, toplumumuza şefkatle hizmet verme taahhüdümüzü sürdüren özverili çalışanlarımızla gurur duyuyoruz."