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Sağlık
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Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

2023-12-26 18:06:10
Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Koşu sporuyla ilgilenenlerin çoğu ayak tırnaklarındaki kararmadan söz ediyor. Peki, ayak tırnaklarında kararma niye olur?

#1
Foto - Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Düzenli spor yapan pek çok kişi ayak tırnaklarında meydana gelen kararmadan şikayetçi... Peki, ayak tırnaklarında kararma neden oluyor. Tırnaklarda oluşan kararma sanıl geçer?

#2
Foto - Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Uzmanların pek çoğu düzenli koşu yapanların ayak baş parmaklarında kararma meydana geldiğini ifade ediyor. Koşu süresi uzadıkça kararma oranının daha da arttığı belirtiliyor. Koşu bandına oranla dışarıda koşanlarda bu sorunun daha çok görüldüğü belirtiliyor.

#3
Foto - Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Tırnaklardaki bu kararma kötü görüntü oluştursa da aslında sağlık için bir tehlike oluşturmuyor. Peki, neden koşu sporuyla ilgilenenlerin tırnakları kararıyor?

#4
Foto - Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Uzmanlar, koşu sırasında ayakta meydana gelen travma sebebiyle bu kararmaların oluşturğuru ifade ediyor. Ayakta meydana gelen tramva tırnak altında kanamaya ve morluğa yol açıyor bu durum ise kararma olarak kendini gösteriyor. Söz konusu siyahlaşma genellikle baş parmakta v ikinci parmakta kendini gösteriyor. Eğer kararmış tırnak ağrı veriyorsa, bu durumda tırnağın altında toplanan kan, dışarı akıtılmalıdır ki tırnaktaki baskı rahatlatılsın. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için en iyisi bu işlemin bir doktor ya da hemşireye yaptırılmasıdır. Bu durum genellikle çok sıkı ayakkabı veya çoraptan olur ve koşu ayakkabınızda parmaklarınızın olduğu bölüme yeterli alan ayrıldığında bu durum yaşanmaz.

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