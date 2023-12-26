Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Uzmanlar, koşu sırasında ayakta meydana gelen travma sebebiyle bu kararmaların oluşturğuru ifade ediyor. Ayakta meydana gelen tramva tırnak altında kanamaya ve morluğa yol açıyor bu durum ise kararma olarak kendini gösteriyor. Söz konusu siyahlaşma genellikle baş parmakta v ikinci parmakta kendini gösteriyor. Eğer kararmış tırnak ağrı veriyorsa, bu durumda tırnağın altında toplanan kan, dışarı akıtılmalıdır ki tırnaktaki baskı rahatlatılsın. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için en iyisi bu işlemin bir doktor ya da hemşireye yaptırılmasıdır. Bu durum genellikle çok sıkı ayakkabı veya çoraptan olur ve koşu ayakkabınızda parmaklarınızın olduğu bölüme yeterli alan ayrıldığında bu durum yaşanmaz.