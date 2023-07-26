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Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

2023-07-26 13:19:19
Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirtti. Dr. Yasin Yılmaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin başlamasıyla birlikte, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Dr. Yılmaz “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz.

#1
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi gayeli bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir” dedi.

#2
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

“DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN” Yılmaz, aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları ise şu şekilde sıraladı; “Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar. Dört yaşından küçük çocuklar. Bakıma ihtiyacı olanlar. Hamileler, açık alanda çalışanlar ve aşırı kilolular. Kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar. Sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler. Sokak çocukları ve evsizlerdir. Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.”

#3
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

“SPOR YAPMAK İÇİN SABAH VE AKŞAM TERCİH EDİLMELİ” - Sıcaktan korunmak için günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildiren Dr. yılmaz, “Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.

#4
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. - Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem (en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.

#5
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır. - Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. - Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

#6
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

“SU İÇİN” - Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınması gerektiğini işaret Eden Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı “- Ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. - Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir.

#7
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. - Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde nebati sıvı yağlar kullanılmalıdır. - Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

#8
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. - Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. - Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.

#9
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. - Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir.

#10
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

- Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir. - Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.”

#11
Foto - Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!

Sıcaklar beyin damarlarını tıkayabildiği gibi yeterli önlemlerin alınmaması durumunda sonuçları ölüme kadar gidebilir.

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