2023-07-26 13:19:19 Korunmanın yolları neler? Dikkat sıcaklar öldürebilir!
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirtti. Dr. Yasin Yılmaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin başlamasıyla birlikte, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Dr. Yılmaz “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz.