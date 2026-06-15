Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Geçtiğimiz hafta 9 milletvekilinin üyeliğinin tedbirli olarak askıya alınması, CHP'nin TBMM'deki işleyişini de kilitledi. İhraç listesinde Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da yer almasıyla Meclis yönetiminde büyük bir boşluk oluştu. Şu an resmi kayıtlara göre tek Grup Başkanvekili olarak Murat Emir görünürken, boşalan koltuklar için yeni bir kriz kapıda: