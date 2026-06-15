Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel cepheleri arasındaki ihraç krizi tırmanıyor. Kulislerde, ihraç edilen milletvekillerinin Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında birleşerek Meclis'te 7. grubu kurabileceği konuşuluyor. Özgür Özel'in yeni parti için şimdiden ofis tuttuğu iddia edilirken, grup başkanvekilliklerinin düşmesiyle yönetim krizine giren CHP'de gözler, iki farklı yönetimin karşı karşıya gelebileceği yarınki kritik grup toplantısına çevrildi.