  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar Vietnamlılar MUGEM'i işaret etti: Türkiye bunu yaptığı an Rus hegemonyasını ortadan kaldıracak Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası... Din öğretmeni eşini katleden şahıs tutuklandı! Tayin kavgası cinayetle bitti Yaz sezonuna yeni rota! Antalya’dan Avrupa’ya bir kapı daha açıldı! Krater gölleriyle büyülüyor Nemrut Kalderası 'Milli Park' olmayı bekliyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel cepheleri arasındaki ihraç krizi tırmanıyor. Kulislerde, ihraç edilen milletvekillerinin Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında birleşerek Meclis'te 7. grubu kurabileceği konuşuluyor. Özgür Özel'in yeni parti için şimdiden ofis tuttuğu iddia edilirken, grup başkanvekilliklerinin düşmesiyle yönetim krizine giren CHP'de gözler, iki farklı yönetimin karşı karşıya gelebileceği yarınki kritik grup toplantısına çevrildi.

#1
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Kulislerdeki iddialara göre, koltuğu yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e yakın isimleri tasfiye etmek amacıyla başlattığı ihraç dalgasını sürdürmeye kararlı olduğu öne sürülüyor. Buna karşılık Özgür Özel cephesi ise son ana kadar parti içi siyasi mücadeleyi bırakmayacak mesajını veriyor. Ancak perde arkasında Özgür Özel’in yeni bir parti kurma hazırlıklarına başladığı ve şimdiden bir çalışma ofisi tuttuğu iddiaları siyaset kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor.

#2
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, CHP’deki bölünmenin muhalefeti zayıflatmamasını isteyen bazı isimler Meclis’te dengeleri değiştirecek bir formül üzerinde duruyor.

#3
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

İddiaya göre, CHP'den ihraç edilen veya istifa eden milletvekillerinin Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında birleşerek Meclis'te 7. bir grup kurabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Hatta TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Meclis’te daha güçlü bir temsil ve ortak zemin kurmak adına Özgür Özel'e bu yönde bir teklif götürdüğü de sızan iddialar arasında.

#5
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Geçtiğimiz hafta 9 milletvekilinin üyeliğinin tedbirli olarak askıya alınması, CHP'nin TBMM'deki işleyişini de kilitledi. İhraç listesinde Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da yer almasıyla Meclis yönetiminde büyük bir boşluk oluştu. Şu an resmi kayıtlara göre tek Grup Başkanvekili olarak Murat Emir görünürken, boşalan koltuklar için yeni bir kriz kapıda:

#6
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Kılıçdaroğlu Cephesi: Boşalan grup başkanvekilliklerine doğrudan atama yapılabileceğini savunuyor.

#7
Foto - Korsan Özel’e sürpriz teklif! TİP ne güne duruyor, bize katılın!

Özgür Özel Cephesi: Parti tüzüğü gereği yeni isimlerin mutlaka kapalı grup toplantısında seçimle belirlenmesi gerektiğinde diretiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stad..
Şara'dan alçak iddiaya yalanlama
Dünya

Şara'dan alçak iddiaya yalanlama

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ortaya atılan "Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü
Gündem

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

İran, terör örgütü PKK’nın Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında sınır muhafızların ateş açtığını ve 1 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada 2..
Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı
Aktüel

Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, "sınırlı bir siber saldırının" İran Ulusal Bankası, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran ve Bank Tosee S..
Hamaney’den İranlılara "son dakika"çağrısı
Dünya

Hamaney’den İranlılara "son dakika"çağrısı

İran lideri Mücteba Hamaney, yaptığı açıklamayla halkına “milli birlik” çağrısı yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23