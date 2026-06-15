BYD gelmedi, tarihi hamleyi Güney Kore devi yaptı: Türkiye kararı sektörü sallayacak
Türkiye'yi aylarca oyalayan BYD'nin son kararı tepki toplarken Güney Kore otomotiv devinden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...
Türkiye'yi aylarca oyalayan BYD'nin son kararı tepki toplarken Güney Kore otomotiv devinden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...
Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, CNBC-e'de Emre Özpeynirci'nin sunduğu Oto Ekonomi programına katılarak İzmit fabrikasında kurulan batarya üretim tesisinde test üretimine geçildiğini duyurdu.
Berkel, bahsi geçen batarya yatırımının 55 milyon euro seviyesine ulaştığını da söyledi. Şirketin Türkiye operasyona ilişkin yatırım planlarının genişlediğini dile getiren Berkel, bu adımı ilk kez CNBC-e ekranlarında duyurdu.
Şirketin Türkiye’deki son yatırımının gelecek mayıs ayında 715 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Bu yatırımın son yıllarda Türkiye'deki otomotiv sektöründe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Berkel, Türkiye merkezli Togg'dan sonra ilk tam elektrikli araçlar olan Ioniq 3 modellerinin de Hyundai aracılığıyla üretildiğinin altını çizdi.
Ağustos ayında seri üretime geçileceği, eylülde satışa sunulacağı bilgisini de veren Berkel, bu adımın Avrupa açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Berkel, "Aralık ayında BAYON modelinin seri üretimine başlayacağız" bilgisini de paylaşırken içten yanmalı ve hibrit olarak üretilen BAYON'ların 2027 model olarak Türkiye'den dünyaya ihraç edileceği de belirtildi. Kaynak: Gazete Oksijen
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23