Kaan ve Hürjet alacakları konuşuluyordu! Resmen çıldırdılar: Türkiye'den dev gemiyi istediler
Türkiye ile birçok alanda savunma anlaşması yapan dost ülke Hürjet ve Kaan'la ilgili satın alma niyetinin ardından çılgın bir hamleye hazırlanıyor.
Türkiye ile birçok alanda savunma anlaşması yapan dost ülke Hürjet ve Kaan'la ilgili satın alma niyetinin ardından çılgın bir hamleye hazırlanıyor.
Malezya, ülkenin en kritik bölgelerinden biri olan Sabah karasularının güvenliğini artırmak amacıyla, eski statik deniz üssünün yerine geçecek olan Çok Maksatlı Komuta Platformu (MPCP) gemisinin tedariki için Türkiye ile anlaşmaya vardı.
Malezya Milli Güvenlik Kurulu (MKN) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, On Üçüncü Malezya Planı kapsamında onaylanan proje için iki ülke arasında Hükümetten Hükümete (G2G) iş birliğini öngören bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Anlaşmaya, Malezya Hükümeti’ni temsilen Milli Güvenlik Genel Müdürü YM Raja Dato’ Nushirwan Zainal Abidin ile Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sistem ve Platform Başkan Yardımcısı Mustafa M. Şeker imza attı.
Anlaşmayı duyuran Defenceturk yetkilisi Ahmet Alemdar, "Malezyalı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, MoU sonrası Türkiye’deki tersanelerden projeye dair çeşitli teklifler alındı. Bu kapsamda halihazırda Malezya için gemi inşa faaliyetleri yürüten hem DESAN hem de STM’nin projede yer almaya yönelik faaliyetlerinin olduğu değerlendirilmektedir. Nihayetinde ise Türkiye’de, Türk denizcilik firmalarımızdan birisi tarafından Malezya için MCMP kapsamında gemi inşası ve teslimatı yapılacaktır" dedi.
Malezya Başbakanlığı’na bağlı Milli Güvenlik Kurulu’nun açıklamasında, Türkiye’nin savunma sanayiiindeki olgunluğu ve hızlı gelişimi nedeniyle stratejik ortak olarak seçildiğinin altı çizildi. İmzalanan anlaşmanın sadece bir gemi tedarikini değil, aynı zamanda teknoloji transferini (ToT), Malezya’daki savunma tesislerine yatırımı ve iki ülke arasında uzmanlık değişimini de kapsayan uzun vadeli bir iş birliği olduğu belirtildi.
Yeni alınacak Çok Amaçlı Komuta Platformu (MPCP) gemisi, yaklaşık on yıldır bölgede ön cephe olarak hizmet veren ancak bakım maliyetleri oldukça yüksek olan sabit Tun Sharifah Rodziah Deniz Üssü’nün (PL TSR) yerini alacak. MKN, statik bir platform yerine geniş hareket kabiliyetine sahip bu modern gemiyi “oyun değiştirici” bir unsur olarak nitelendiriyor.
Doğu Sabah karasularında gözetleme yeteneklerini iki katına çıkaracak olan gemi yine Türkiye’den tedarik edilecek; uzun menzilli radar sistemleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsansız Deniz Araçları (İDA) gibi modern yeteneklerle donatılacak. Esnek yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sıcak noktalara hızla intikal edebilecek. Malezya’nın bölgedeki güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak için yüksek etkili bir yatırım olarak görülen projenin operasyonel liderliğini, denizlerdeki geniş tecrübesiyle Malezya Kraliyet Donanması (TLDM) üstlenecek.
Malezya’nın Kraliyet Donanması için “Çok Maksatlı Destek Gemisi” (MRSS) programını işlettiğini biliniyor. Malezya’nın MRSS programında Türkiye’den STM öne çıkan aday konumundadır. İlk defa MRSS konseptini de yine Malezya’daki Lima’25 Fuarında STM, DSA’26 Fuarında tasarımda revizyona giderken Malezya’nın isterlerinin olgunlaşmış olduğu değerlendirilmektedir. Projeye teklif veren Güney Koreli HDI firmasının çözümünde olduğu gibi STM tasarımında da kıçta ve başta olmak üzere iki adet GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi (CIWS) bulunuyor. Kaynak: Defenceturk
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23