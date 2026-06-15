Malezya’nın Kraliyet Donanması için “Çok Maksatlı Destek Gemisi” (MRSS) programını işlettiğini biliniyor. Malezya’nın MRSS programında Türkiye’den STM öne çıkan aday konumundadır. İlk defa MRSS konseptini de yine Malezya’daki Lima’25 Fuarında STM, DSA’26 Fuarında tasarımda revizyona giderken Malezya’nın isterlerinin olgunlaşmış olduğu değerlendirilmektedir. Projeye teklif veren Güney Koreli HDI firmasının çözümünde olduğu gibi STM tasarımında da kıçta ve başta olmak üzere iki adet GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi (CIWS) bulunuyor. Kaynak: Defenceturk