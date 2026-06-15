Gerçekten savaş bitiyor mu? ABD ve İran anlaştı, belirsizlik sürüyor... Yaşanan durum tartışmalara yol açtı

ABD ve İran arasında varıldığı duyurulan mutabakatın ardından gözler anlaşmanın maddelerine çevrildi. Hürmüz Boğazı, Lübnan’daki ateşkes, yaptırımlar ve İran’ın nükleer programı belirsizliğini koruyor. ABD ve İsrail‘in 28 Şubat’ta İran‘a saldırısıyla başlayan savaş, müzakerelerin sonunda mutabakatla sonuçlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, ABD ve İran’ın mutabakata vardığını duyurarak, “Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini” ilan etti. Bu açıklamadan sonra gözler, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın maddelerine çevrildi. Resmi olarak mutabakatta yer alan maddeler duyurulmasa da İran basını “14 maddelik mutabakat taslağı” olduğu söylenen bir metni paylaştı. Mutabakat taslağında kritik maddeler Bu metne göre, taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkesi kabul ediyor. Washington’ın Tahran yönetiminin içişlerine karışmama taahhüdü, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırması da mutabakattaki maddeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın “İran’ın düzenlemeleri çerçevesinde” 30 gün içinde yeniden açılması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da “mutabakat taslağında” bulunuyor. Buna ek olarak, ABD’nin İran’ın dondurulmuş varlıklarının Tahran’ın erişimine açılması, İran’ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünün yenilenmesi de mutabakat taslağında öne çıkan maddeler olarak dikkati çekiyor. Ancak, Lübnan’daki ateşkes ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar, mutabakata ilişkin bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. 19 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek resmi imza töreniyle taraflar arasındaki savaşın sona erdirilmesi hedeflenirken, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığa yol açan konular arasında netlik kazanmayan başlıklar yer alıyor. Hürmüz Boğazı, İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları, İran’ın nükleer programı, yaptırımlar ve tazminat meselesinin yanı sıra İran’ın vekil güçleri ve füze programına ilişkin konular önem arz ediyor. Hürmüz Boğazı ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret bakımından büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı’nın “ücretsiz olarak açılmasını” onayladığını ve bunun “kalıcı” olacağını iddia etti. Anlaşmanın 19 Haziran’da imzalanacağını duyuran Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenerek petrol taşımacılığının devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız” dedi. İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin haberinde, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerde ücret toplama hakkının sadece İran ve Umman’a ait olduğunu ve üçüncü tarafların bu konuda karar alma yetkisine sahip olmadığını söylendi.