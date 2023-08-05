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Teknoloji-Bilişim
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Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

2023-08-05 23:37:19
Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Bedava olan korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Video oyunları, oyuncuları sanal dünyalara ve hikayelere çekme gücüne sahip inanılmaz bir eğlence biçimidir.

#2
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Bununla birlikte, diğer tüm endüstriler gibi video oyun endüstrisi de korsanlığa karşı bağışık değildir. Bazıları korsanlığın kurbanı olmayan bir suç olduğunu iddia etse de gerçek şu ki, sektör ve onu destekleyen oyuncular üzerinde zararlı etkileri olabilir. İşte korsan oyunların zararları!

#3
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Video oyun endüstrisi için korsanlığın kötü olmasının en bariz nedenlerinden biri, oyun geliştiricileri için finansal kayıplara yol açmasıdır. Bir video oyunu oluşturmak, tamamlanması yıllar alabilen inanılmaz derecede pahalı ve zaman alan bir süreçtir.

#4
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Geliştiriciler, bu maliyetleri telafi etmek ve kar elde etmek için oyunlarının satışına güvenirler. Siz korsan bir oyun yüklediğinizde esasen onların emeklerini çalmış oluyorsunuz. Oyun sektörü korsan oyunlar yüzünden her yıl 29 milyar dolar kaybediyor.

#5
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Yukarıda belirttiğimiz gibi, korsanlıktan kaynaklanan mali kayıplar, geliştiricilerin risk almasını, yeni ve yenilikçi oyunlar yaratmasını zorlaştırabilir. Oyun sektöründe yenilik görmemek de kullanıcıları hem üzer hem de ileride oynayacağımız oyunların çok daha iyi olma imkanı varken bunu imkansız hale getirir. Geliştiriciler korsanlıktan para kaybettiklerinde, kayıp geliri telafi etmek için oyundaki bazı şeyleri kısabilir veya oyun geliştirme sürecini hızlandırabilir.

#6
Foto - Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Korsanlığın bir bütün olarak oyun topluluğu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu olay, oyuncuları para ödeyenler ve ödemeyenler olarak ikiye ayırır. Bu da oyuna astronomik rakamlar veren insanlar ve hiç para ödemeden oynayan insanlar arasında bir çatışmaya yol açar. Korsanlık, çevrimiçi oyun deneyimine de zarar verebilir. Öyle ki korsan indirdiğiniz pek çok oyunu çevrimiçi oynayamazsınız. Oyunların korsan kopyalarında gerekli güncellemeler ve yamalar da olmayabilir. Herhangi bir siteden korsan oyun indirdiğiniz zaman o siteye güvenebileceğinizden emin olamazsınız. Oyun dosyasını indirdiğinizde oyun çalışıyor olabilir ve sorunsuz oynuyor olabilirsiniz. Ancak bu, oyunun içine bir virüs gömülü olup olmadığını göstermez. Siz oyunu indirdiğiniz an kötü amaçlı bir virüs aktif hale gelebilir. Bu bir truva atı virüsü olabilir ve bunu yapan insanlar sizin bilgisayarınızdaki bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilir.

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