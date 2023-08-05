Korsan oyunların zararları saymakla bitmiyor

Korsanlığın bir bütün olarak oyun topluluğu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu olay, oyuncuları para ödeyenler ve ödemeyenler olarak ikiye ayırır. Bu da oyuna astronomik rakamlar veren insanlar ve hiç para ödemeden oynayan insanlar arasında bir çatışmaya yol açar. Korsanlık, çevrimiçi oyun deneyimine de zarar verebilir. Öyle ki korsan indirdiğiniz pek çok oyunu çevrimiçi oynayamazsınız. Oyunların korsan kopyalarında gerekli güncellemeler ve yamalar da olmayabilir. Herhangi bir siteden korsan oyun indirdiğiniz zaman o siteye güvenebileceğinizden emin olamazsınız. Oyun dosyasını indirdiğinizde oyun çalışıyor olabilir ve sorunsuz oynuyor olabilirsiniz. Ancak bu, oyunun içine bir virüs gömülü olup olmadığını göstermez. Siz oyunu indirdiğiniz an kötü amaçlı bir virüs aktif hale gelebilir. Bu bir truva atı virüsü olabilir ve bunu yapan insanlar sizin bilgisayarınızdaki bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilir.