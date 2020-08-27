2020-08-27 15:16:32 Koronavirüsün bulaşmadığı 10 ülke açıklandı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşmadığı 10 ada ülkesi açıklandı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşmadığı 10 ada ülkesi açıklandı.
Çin’den yayılan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken aşı haberleri geldi.
Koronavirüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayısını arttırdığı bilgileri geliyor.
Milyonlarca vatandaş özellikle sosyal medyada koronavirüsün bulaşmadığı veya vaka sayısı az olduğu bölgeleri merak ediyor.
Araştırmalara göre Kovid-19’un giremediği son yerler olarak Büyük Okyanus’un uzak bölgelerindeki 10 ada ülkesi gün yüzüne çıktı.
Ekonomisi turizme bağlı bu ülkelerin de yavaş yavaş etkilendiği saptandı.
Türkmenistan ve Kuzey Kore henüz resmi açıklama yapmasa da virüsün bu bölgelerde de yayıldığı biliniyor.
Türkmenistan ve Kuzey Kore en çok önlem alan ülkeler olarak konuşulsa da Büyük Okyanus’taki küçük ada ülkelerinin de fazla korunduğu gündeme geldi.
Büyük Okyanus’taki o küçük ada ülkeleri açıklandı.
Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Marshall Adaları, Nauru, Kiribati, Vanuatu, Tonga, Mikronezya, Palau, salgının ilk dönemlerinden beridir kendilerini dış dünyaya kapattı.
Ancak tek gelir kaynakları turizm olunca ekonomik olarak çöküşe geçtiler.
Bu 10 ülke yönetimi koronavirüsün etkisini görerek yönetimsel bazı kararlar aldılar.
Kararlara göre Yeni Zelanda, Avustralya gibi nispeten az vaka görülen ülkelerden yeniden turist gelmesi için diplomatik girişimlere başlandı.
Eylül ayından itibaren yeniden turist alımına başlanacak.
Dünya genelinde koronavirüs 24 milyon 244 bini geçik kişiye bulaştı.
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