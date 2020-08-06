Koronavirüsten sonra şimdi de Bunyavirüs alarmı! Bunyavirus nedir? Belirtileri nelerdir?

Bunyavirüs belirtileri, Çin'de Bunyavirüs alarmının verilmesiyle gündeme geldi. Çin'de kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar en 7 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, bunyavirüsün ortaya çıkması, tedirginliğe neden oldu. KırımKongo kanamalı ateşi ortonairovirüs gibi Bunyavirales'ın bazı üyeleri ile insan enfeksiyonları yüksek morbidite ve mortalite seviyeleri ile ilişkilidir. Peki, bunyavirüs nedir? Belirtileri nelerdir?