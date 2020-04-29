Koronavirüs mücadelesinde oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? İşte tüm detaylar

Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri gibi sahurda tüketilen besinlerin de doğru seçilmesi gerekliliği hakkında bilgiler veren Kansız şöyle devam etti: “İftar yemeklerini sahurda tüketmek yerine sahur öğününün az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı aynı zamanda bağırsak hareketleri için yeterli lif içeren ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin. Tüketilen besinler gün boyu tokluk sağlayacak, sindirim sisteminizi yormayacak, yeniden uykuya geçişe uygun olacak şekilde tuz oranı düşük olarak ayarlanmalı. Tercihiniz kahvaltıdan yana olacaksa protein kaynağı olarak süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi gıdaların yanına mutlaka tam tahıllı ekmek eklenmeli. Zeytin tuzlu olduğu için onun yerine badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar veya kayısı, erik, üzüm gibi meyvelerin kuru olanları tercih edilebilir. Yemek olarak da çorba, az yağlı zeytinyağlı sebze veya salata tüketimi doğru seçenek olacaktır.”