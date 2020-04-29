2020-04-29 17:51:45 Koronavirüs mücadelesinde oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? İşte tüm detaylar
Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Koronavirüs pandemisinde oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Koronavirüsten koruyacak besin var mı? Ramazan ayında sahurda ve iftarda nasıl beslenmeli, hangi besinler tüketilmeli? Ramazanda nasıl beslenelim? İftarda ne yemeliyiz? Sahurda ne yemeliyiz? gibi sorular arama motorlarında en başta geliyor. Koronavirüse karşı ramazanda nasıl beslenmeliyiz? İşte ayrıntılar…